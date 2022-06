Spitskool: een bijzonder smakelijk lid van de koolfamilie

De meeste koolsoorten zijn het hele jaar door verkrijgbaar. Er zijn ook steeds meer nieuwe soorten koolkoppen te ontdekken. De kroon op de koolcreatie is echter de spitskool, wiens naam het al zegt. Omdat hij letterlijk een eigen kop heeft – vrij klein, taps toelopend naar boven en dus goed te onderscheiden van andere koolsoorten. Een ander kenmerk zijn de los op elkaar gestapelde bladeren, die ervoor zorgen dat hij minder weegt dan zijn zware oom, witte kool.

Culinair gewin

Of het nu gekookt, gebakken, gegratineerd of rauw is: spitskool is een echte allrounder – en niet alleen in de herfst en winter. Want de delicate vertegenwoordiger van de koolfamilie begint al in mei aan het oogstseizoen. In de lente en zomer smaakt hij bijzonder mild en delicaat, maar sterker in de herfst. Het bijzondere is echter de lichtzoete smaak en de knapperige, malse blaadjes, die het rauw goed doen in een salade met geraspte appel, wortel en een scheutje citroensap. Dankzij zijn grote bladeren is hij ook perfect voor heerlijke vullingen met gehakt, vis of groenten, maar natuurlijk ook voor stoofschotels en lichte huisgemaakte gerechten. Het geeft zelfs Italiaanse pastasauzen of Aziatische soepen een heel speciaal tintje. Geen wonder dus dat spitskool een van de meest populaire koolsoorten is.

Kracht

Spitskool heeft niet alleen voor kookliefhebbers maar ook voor liefhebbers van voeding veel te bieden: omdat het boordevol vitamines en mosterdolie zit, waarvan wordt gezegd dat het ontstekingsremmend werkt bij urineweg- en luchtweginfecties. Daarnaast wordt spitskool veel beter verdragen en minder winderig dan andere koolsoorten.

Smaak

Spitskool heeft een subtiel, fijn aroma. Het smaakt boterachtig en delicaat, een beetje zoals savooiekool en bloemkool, met een vleugje noten.

Inkoop

Verse spitskool heeft knapperige, groene bladeren die lekker stevig aanvoelen. Geelachtige verkleuring op de bladeren is een teken dat spitskool te lang bewaard is gebleven.

Opslag

In de koelkast is spitskool maar 2 tot 3 dagen houdbaar. Dit komt door zijn delicate bladeren, die anders snel verschrompelen. Je kunt het het beste bewaren in het groentevak van de koelkast, gewikkeld in een vochtige theedoek.

Bereiding

Verwijder eerst de buitenste bladeren en spoel de spitskool kort af. Als er hele bladeren nodig zijn voor een recept, gebruik dan een scherp mes om de bladeren aan de basis van de stengel te scheiden en verwijder de dikke nerven van de bladeren. Als koolrolletjes worden bereid met zeer jonge koolbladeren, hoeven de bladeren niet voorgekookt te worden. Ze zijn meestal zacht genoeg om opgerold te worden zonder risico op breuk. Voor kool of salades halveer of snijdt je de spitskool in vieren en snijdt je het steeltje eraf. Snijd vervolgens de kool.

Tip: Ook al kan spitskool op een verfijnde, ongecompliceerde en uiterst veelzijdige manier worden bereid, er is één ding dat hij helemaal niet lust: lang stoven of koken, omdat het zijn bite verliest. En hij is ook geen fan van opwarmen! Dit komt doordat spitskool een deel van zijn fijne aroma verliest.