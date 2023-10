Spookachtige verschijningen en griezelige ontmoetingen in Ierland

Laatst geüpdatet op oktober 10, 2023 by Redactie

Halloween en geesten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, en daar is in Ierland bepaald geen gebrek aan. Overal op het eiland vind je vervloekte kastelen, vervallen ruïnes of landhuizen met mystieke verschijningen. De verhalen gaan vaak vele eeuwen terug en dat geldt ook voor de oorsprong van Halloween (Samhain), want die ligt in Ierland. Het Púca-festival viert dit jaar opnieuw de oude tradities van Samhain in Trim en Athboy. Wie het eiland op 31 oktober bezoekt, kan er niet omheen. Halloween is de tijd voor griezelige ontmoetingen. Waar moet je zijn om misschien een glimp van een spookachtige gedaante op te vangen of de plotselinge tochtstroom te voelen die je een kou de rilling bezorgt? Of voor een wandeltocht, lichtshow of museumbezoek waar je meer leert over het ontstaan van deze bijzondere traditie.



Het historische Ballygally Castle, in 1625 gebouwd door de Shaw familie aan de ruige Causeway Coast in Noord-Ierland, is zo’n plek en bekend om haar geest die de toren bewoont. Lady Isobel Shaw werd daarin opgesloten door haar man omdat zij geen mannelijke erfgenaam ter wereld bracht. In plaats van te verhongeren, sprong zij uit de toren naar beneden, de dood tegemoet.

Tegenwoordig is Ballygally een luxe hotel en menig gast geeft aan haar geest te hebben gezien of de aanwezigheid te hebben gevoeld.

Ballygally Castle ©Ierland Toerisme

Een andere plek voor een griezelige ervaring is Westport House aan de Wild Atlantic Way in County Mayo, waar 16e -eeuwse piratenkoningin Grace O’Malley menig gevangene in de donkere kerkers liet gooien.

Westport House ©Ierland Toerisme

Samhain-tradities in nieuw Irish Wake Museum

In de historische plaats Waterford aan de zuidkust is het Irish Wake Museum geopend waarin eeuwenoude tradities rond leven en dood, bijgeloof, Ierse cultuur en geschiedenis samenkomen.



De unieke tradities van Ierland die de dood markeren, hebben hun wortels in oude Samhain-rituelen. Het Samhain-festival markeerde het Keltische Nieuwjaar en had een sterke focus op de geestenwereld en banden met de doden. Het is de oorsprong van het hedendaagse Halloween.

Irish Wake Museum ©Ierland Toerisme

Kilkenny: Meest spookachtige stad van Europa

Vanwege de talrijk griezelige verhalen over hekserij, oude vloeken en rituelen is de middeleeuwse stad Kilkenny in het eeuwenoude oosten van Ierland uitgeroepen tot een van de meest spookachtige steden in Europa. Zeker twee oude gebouwen worden geplaagd door de geest van Alice Kyteler, die in 1324 voor heks was uitgemaakt. Zij wist te ontkomen en in haar plaats belandde haar dienstmeisje op de brandstapel. Alice’s geest, of die van haar dienstmeisje, wordt regelmatig gezien in Kyteler’s Inn, de oude herberg die door Alice is gestart. Ook is ze gespot in St. Canice’s Cathedral.



Een andere tragedie vond plaats in 1763 toen 16 mensen verdronken n a instorting van een brug. Nog steeds worden griezelige figuren waargenomen in de ochtendmist boven River Nore.

Kilkenny ©Ierland Toerisme

Beleef Halloween in Noord-Ierland

Halloween wordt overal in Ierland uitbundig gevierd en hoe leuk is het om je als bezoeker te laten meevoeren in deze eeuwenoude traditie. Voor wie houdt van een potje griezelen is het paranormale evenement van Crumlin Road Gaol. Met behulp van een professionele spookjacht uitrusting ga je op zoek naar geesten van geëxecuteerde gevangenen op plekken waar geestverschijningen zijn waargenomen.



Meer weten over de oorsprong van Halloween, dan is de Foyle-Trailswandeltocht een goede optie. De route gaat langs oerlandschappen, archeologische vindplaatsen en oude gehuchten in de hooglanden van de rivier de Foyle. Of bezoek het OM Da rk Sky Park en observatorium in County Tyrone waar een lichtshow je terugbrengt naar de tijd van Keltische symbolen, boswezens en de oudheid. De tijd waarin Halloween het begin van de winter aangaf en boze geesten werden teruggedreven.

Derry Halloween

Het belangrijkste evenement is Derry Halloween, het grootste Halloween-festival van Europa dat jaarlijks vele duizenden bezoekers trekt in de meest spookachtige creaties.