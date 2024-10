Spooky season is aangebroken: beleef de herfst samen met Pathé

Laatst geüpdatet op oktober 2, 2024 by Redactie

De herfst heeft zijn intrede gedaan, en dat betekent knusse filmavonden beleven samen met Pathé! Terwijl de regen tikt op de ramen, kun je genieten van de nieuwste releases. Begin met de romantische chaos van Rokjesnacht, waarin singles zonder datingapps op zoek gaan naar de liefde. Voor een portie spanning en sensatie is er Joker: Folie à Deux, het langverwachte vervolg dat je meeneemt in de duistere wereld van de Joker. Spooky season is niet voor niets begonnen: wie graag op het puntje van zijn stoel zit kan Smile 2 niet overslaan, terwijl Venom: The Last Dance garant staat voor actie en intrige. Liever lachen wanneer Rotterdams trots Martin van Waardenberg weer op het grote doek verschijnt? De Nederlandse film Opa Cor brengt een tragikomisch verhaal over een opa die zijn kleinzoon kwijtraakt tijdens een klaverjastoernooi, exclusief te zien bij Pathé.



Voor de jongere bezoekers zijn er avontuurlijke films als De Wilde Robot en Pandabeer in Afrika. De arthousefilm Emilia Pérez brengt een bijzondere mix van identiteit en misdaad. En kruip je liever thuis tegen elkaar aan, dan kun je vanaf jouw eigen bank kijken naar de romantische dramafilm It Ends With Us. Bij Pathé is er deze herfst voor ieder wat wils, uit én thuis!

Nieuwe topfilms bij Pathé

Joker: Folie a Deux – 3 oktober (ook in IMAX, 4DX, DOLBY CINEMA, DOLBY ATMOS, SCREENX)

Joker: Folie À Deux, van de veelgeprezen schrijver/regisseur/producent Todd Phillips, is het langverwachte vervolg op de met een Academy Award onderscheiden film Joker uit 2019, die wereldwijd meer dan 1 miljard dollar heeft opgebracht in de bioscoop en de meest succesvolle 16+-film aller tijden is. Op 03 oktober organiseert Pathé tevens een exclusieve Joker Night met een hapje,drankje en goodiebag.

Rokjesnacht – 3 oktober

Roos start haar bedrijf ‘Blind Date’ en koppelt vier singles via een menselijke matchmaker in plaats van apps. Jenny, Bob, Aldo en Eefje hebben allemaal hun eigen datingproblemen. Met hulp van haar sceptische collega Geurt organiseert Roos de perfecte date-avond. Zullen de matches slagen of trekken tegenpolen elkaar aan?

The Wild Robot (OV) – 9 oktober (ook te zien in ScreenX en 4DX)

DreamWorks Animation komt met een nieuwe bioscoopfilm gebaseerd op het populaire kinderboek The Wild Robot van Peter Brown dat boven aan de New York Times-bestsellerlijst heeft gestaan. Dit spectaculaire avontuur volgt een robot—ROZZUM unit 7134, oftewel “Roz” — op haar reis.

Smile 2 – 17 oktober (ook te zien in Dolby Cinema, 4DX, Dolby Atmos)

Vlak voordat popster Skye Riley (Naomi Scott) aan haar nieuwe wereldtournee begint, krijgt ze te maken met allerlei onverklaarbare en angstaanjagende gebeurtenissen. De gruwelijke ervaringen en de druk van de roem worden haar te veel en Skye wordt gedwongen om de confrontatie aan te gaan met haar duistere verleden voordat haar leven totaal ontspoort. Op 18 oktober staat een speciale Smile 2 horrornight op het programma. In iedere Pathé stad doet een bioscoop mee met een speciale griezelbeleving.

Opa Cor – 17 oktober (exclusief bij Pathé)

Wanneer opa Cor op zijn kleinzoon Coentje moet passen, laat hij zich verleiden om mee te doen aan een klaverjastoernooi, en raakt hij Coentje kwijt. Zijn dochter Carola is woedend en verbiedt haar vader om nog contact te hebben met zijn kleinzoon. Zijn plan om zijn dochter een hak te zetten, loopt compleet uit de hand. Zal hij ooit nog herenigd worden met zijn Coentje?

Venom: The Last Dance – 24 oktober (IMAX, 4DX, DOLBY CINEMA, DOLBY ATMOS, SCREENX)

Eddie en Venom zijn op de vlucht voor hun thuiswerelden, maar als het net zich langzaam sluit, worden ze gedwongen een ingrijpende beslissing te nemen die het einde inluidt van de ‘laatste dans’ van Venom en Eddie.

Arthouse films bij Pathé

Emilia Perez – 17 oktober

Rita, overgekwalificeerd en ondergewaardeerd bij een advocatenkantoor, krijgt een aanbod van drugsbaron Manitas Del Monte. Als ze hem helpt zijn imperium achter te laten en zijn ware identiteit als vrouw, Emilia Pérez, te omarmen, hoeft ze nooit meer te werken.

Anora – 31 oktober

Voor Anora, een jonge sekswerker uit Brooklyn, lijkt een droom uit te komen wanneer ze de zoon van een Russische oligarch ontmoet en de twee in een opwelling besluiten te trouwen. Maar zodra het nieuws Rusland bereikt, lijkt het sprookje slecht af te lopen als zijn ouders naar New York afreizen om het huwelijk nietig te laten verklaren.

KIDS films bij Pathé

De Wilde Robot (NL) – 9 oktober (ook in 4DX en ScreenX)

Dit spectaculaire avontuur volgt een robot—ROZZUM unit 7134, oftewel “Roz” — op haar reis. Na een schipbreuk strandt ze op een onbewoond eiland en moet ze zich zien te redden in de wildernis.

Pandabeer in Afrika- 16 oktober

De jonge pandabeer Ping reist van Azië naar Afrika om zijn ontvoerde vriendin Jielong, een draak, te redden. Onderweg ontdekt hij een nieuwe wereld en ontmoet hij kleurrijke dieren. Met de hulp van aap Jojo en hyena Niala moet Ping de boze leeuw Malume verslaan, Jielong bevrijden en Niala’s familie redden. Het verhaal draait om diversiteit, tolerantie en verdraagzaamheid.

Nieuwe films bij Pathé Thuis

It Ends with Us (te zien vanaf 8 oktober)

Na een traumatische jeugd probeert Lily opnieuw te beginnen in Boston, waar ze de charmante Ryle ontmoet. Ze vallen als een blok voor elkaar, maar na een tijdje ziet Lily een kant van hem die haar aan de relatie van haar ouders doet denken.