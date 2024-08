Spotify onthult dé zomerhits van 2024

Laatst geüpdatet op augustus 29, 2024 by Redactie

Het einde van de zomer komt langzaam in zicht. Om nog even na te genieten brengt Spotify de hits naar buiten die deze zomer in Nederland en wereldwijd op repeat stonden. Dit zijn de Songs of Summer van 2024.

Nederlandstalig scoort opnieuw deze zomer

De artiest die deze zomer grijs is gedraaid in Nederland is Yves Berendse. Zijn nummer “Terug in de tijd” werd het meest gestreamd en wordt bekroond met de titel ‘zomerhit van 2024’. Roxy Dekker staat met twee nummers in de top 3 zomerhits van 2024. Haar nummer samen met Bankzitters, “Huisfeestje”, staat op twee en “Sugardaddy” pakt deze zomer de derde plaats.

Met 6 noteringen van muziek van eigen bodem, was Nederland ook dit jaar weer stevig in de top 10 vertegenwoordigd. De top 3 van de zomer van 2023 bestond eveneens volledig uit muziek van eigen bodem, met “Engelbewaarder”, “How You Samba” en “Pornstar Martini” als de respectievelijk meest beluisterde nummers.

Spotify’s voorspellingen komen uit

De streamingdienst voorspelde eerder dit jaar de zomerhits van 2024. Daarvan stonden 10 tracks in de huidige top 20 zomerhits waaronder Yves Berendse met “Terug in de tijd”, Frenna met “PRETTY GIRLS” en “Espresso” van Sabrina Carpenter.

Global Songs of Summer

De wereldwijde favoriet van deze zomer was Billie Eilish met haar nummer “BIRDS OF A FEATHER”. Na haar optreden tijdens de sluitingsceremonie van de Zomerspelen werd de track op 12 augustus wereldwijd meer dan 9 miljoen keer gestreamd op Spotify. “HOT TO GO!” van Chappell Roan staat op de tweede plaats. Het nummer maakte halverwege de zomer een sterke stijging door na Chappell’s live-optredens op Gov Ball en Lollapalooza. “Not Like Us” van Kendrick Lamar neemt de derde plaats in. Deze track zorgde direct na de release voor enorme stijgingen in de hele catalogus van Kendrick Lamar op Spotify en bereikte zijn absolute piek na zijn concert in Los Angeles. Sabrina Carpenter vervult met “Espresso” de vierde plaats. Sinds juni heeft het nummer 20 dagen op nummer 1 gestaan in de wereldwijde Spotify hitlijsten. De top 5 zomerhits wordt afgemaakt door “A Bar Song (Tipsy)” van Shaboozey. Met deze track had Shaboozey meteen een hit – een tijdloos zomerliedje. Sinds juni staat het nummer op #1 in de Spotify Charts in diverse landen waaronder Australië en de VS. “BIRDS OF A FEATHER” en “Espresso” waren ook populair in Nederland en maken onderdeel uit van de top 20.



Spotify’s Songs of Summer-lijst is gebaseerd op aantallen streams in de periode tussen 1 juni en 20 augustus 2024. Deze informatie deelt Spotify wekelijks op de openbare pagina Charts – waar je onder meer kan zien wat de meest beluisterde nummers zijn per land. Meer informatie over de zomerhits van 2024 vind je op Spotify’s For The Record.

Dit zijn de 20 meest gestreamde nummers in Nederland deze zomer:

Yves Berendse – “Terug in de tijd”

Bankzitters, Roxy Dekker – “Huisfeestje”

Roxy Dekker – “Sugardaddy”

Sabrina Carpenter – “Espresso”

Myles Smith – “Stargazing”

Ronnie Flex, Roxy Dekker – “Gaan We Weg?”

Frenna – “PRETTY GIRLS”

Mark Ambor – “Belong Together”

Robert van Hemert – “Zoet, Zout, Zuur”

CYRIL – “Stumblin’ In”

Shaboozey – “A Bar Song (Tipsy)”

Adam Port, Keinemusik, Malachiii, Orso, Stryv – “Move”

DJ DYLVN, Kleine John – “Samen (Niet Alleen)”

Billie Eilish – “BIRDS OF A FEATHER”

Eminem – “Houdini”

David Guetta, OneRepublic – “I Don’t Wanna Wait”

Dasha – “Austin (Boots Stop Workin’)”

Roxy Dekker – “Satisfyer”

Morgan Wallen, Post Malone – “I Had Some Help (Feat. Morgan Wallen)”

Agatino Romero, Jaxomy, Raffaella Carrà – “Pedro”