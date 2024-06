Spotify voorspelt dé zomerhits van 2024

Laatst geüpdatet op juni 20, 2024 by Redactie

Vandaag is de langste dag van het jaar. Daarmee is de zomer is officieel van start gegaan, en heeft bij Spotify iedereen dezelfde brandende vraag: “Wat wordt dé zomerhit van 2024?” Het team van muziekexperts bij Spotify heeft lang vergaderd en de jaarlijkse Songs of Summer-voorspellingslijst samengesteld – met 30 nummers die kans maken op de titel ‘zomerhit 2024’.



In de Nederlandse lijst met kanshebbers staan een aantal feestelijke tracks van eigen bodem zoals “Stiekem ’24” van Zoë Tauran & Jonna Fraser en “Terug In De Tijd” van Yves Berendse. Natuurlijk mag ook EK-track “Larger Than Life” van Armin van Buuren & Chef’Special niet ontbreken, want van hip-hop tot country – en alles daartussenin – deze zomerlijst heeft voor ieder wat wils.



Slechts één nummer wint uiteindelijk de felbegeerde titel “Zomerhit van 2024”. Maar tot die tijd vind je de top 30 terug in Hot Hits NL met nog veel meer zomerse tracks.

Kanshebbers voor de Nederlandse Zomerhit, volgens Team Spotify Nederland:

Gerangschikt op alfabetische volgorde van artiestennaam

“Carry You Home” van Alex Warren

“Larger Than Life” van Armin van Buuren & Chef’Special

“Huisfeestje” van Bankzitters & Roxy Dekker

“BIRDS OF A FEATHER” van Billie Eilish

“Anna” van Cristian D, ADF Samski, Lil Kleine & $hirak

“Austin (Boots Stop Workin’)” van Dasha

“I Don’t Wanna Wait” van David Guetta & OneRepublic

“The Sound of Silence (CYRIL Remix)” van Disturbed

“Contigo” van Emma Heesters & Rolf Sanchez

“Pretty Girls” van Frenna

“Pedro” van Jaxomy, Agatino Romero & Raffaella Carrà

“Samen (Niet Alleen)” van Kleine John & DJ DYLVN

“Queen Of My Castle” van Kris Kross Amsterdam & INNA

“Dance With You” van Mohtiv

“Stargazing” van Myles Smith

“Sugardaddy” van Roxy Dekker

“Please Please Please” van Sabrina Carpenter

“A Bar Song (Tipsy)” van Shaboozy

“Terug In De Tijd” van Yves Berendse

“Stiekem ’24” van Zoë Tauran & Jonna Fraser

Internationaal staan tracks als “Not Like Us” van Kendrick Lamar tot “Good Luck, Babe!” van Chappell Roan, “Jump” van Tyla en “Espresso” van Sabrina Carpenter in de top 30. De volledige internationale lijst is te vinden op de officiële playlist HIER.

Kanshebbers voor de internationale zomerhit, volgens Team Spotify:

Gerangschikt op alfabetische volgorde van artiestennaam

“BIRDS OF A FEATHER” van Billie Eilish

“BAND4BAND” van Central Cee & Lil Baby

“Good Luck, Babe!” van Chappell Roan

“Sexy to Someone” van Clairo

“Stumblin’ In” van CYRIL

“Austin (Boots Stop Workin’)” van Dasha

“I Don’t Wanna Wait” van David Guetta & One Republic

“She’s Gone, Dance On” van Disclosure

“Brickell” van Feid & Yandel

“Gata Only” van FloyyMenor & Cris Mj

“Yeah Glo!” van GloRilla

“Single Again” van Josh Ross

“Miles On It” van Marshmello & Kane Brown

“Not Like Us” van Kendrick Lamar

“Whatever” van Kygo & Ava Max

“Ain’t No Love In Oklahoma” van Luke Combs

“Belong Together” van Mark Ambor

“Stargazing” van Myles Smith

“I Had Some Help” van Post Malone & Morgan Wallen

“Cinderella” van Remi Wolf

“Santa” van Rvssian, Rauw Alejandro & Ayra Starr

“Espresso” van Sabrina Carpenter

“A Bar Song (Tipsy)” van Shaboozey

“I Can Do It With a Broken Heart” van Taylor Swift

“Love Me JeJe” van Tems

“Nasty” van Tinashe

“Tshwala Bam (feat. S.N.E) – Remix” van TitoM, Yuppe, Burna Boy

“MILLION DOLLAR BABY” van Tommy Richman

“Overcompensate” van Twenty One Pilots

“Jump” van Tyla, Gunna & Skillibeng