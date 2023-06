Spotify voorspelt heetste zomerhits met Songs of Summer

Laatst geüpdatet op juni 22, 2023 by Redactie

De zomer is officieel begonnen! Tijd voor Spotify om traditiegetrouw de Songs of Summer-voorspellingen te onthullen. De streamingdienst publiceert jaarlijks een lijst met temperatuurverhogende hits die volgens de lokale en wereldwijde muziekcuratoren tijdens de zomermaanden plat gedraaid zullen worden. De Nederlandse lijst staat deze keer wederom vol met artiesten van eigen bodem, aangevuld met grote internationale namen.

Lees ook: 5 x Reizen door muziek

De grote kanshebbers om de Nederlandse zomerhit van 2023 te worden, zijn volgens de voorspellingen onder andere ‘Zin In De Zomer Man’ van Bizzey, Kraantje Pappie en Rolf Sanchez’, ‘HJB’ van Emma Heesters en Maks, en ‘Lay Low’ van Tiësto. Wereldwijd maken onder meer ‘Cruel Summer’ van Taylor Swift, ‘Dance the Night’ van Dua Lipa en ‘Where She Goes’ van Bad Bunny kans op de felbegeerde titel.



Om te bepalen welke nummers iedere zomer in de toplijsten belanden, kijkt het team van Spotify naar een aantal factoren, zoals de streamingaantallen en de huidige koers van de nummers. Ook gebruiken ze future forecasting om Spotify’s Songs of Summer te voorspellen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de kennis van Spotify-experts.

Real-time checken populairste wereldwijde streams

Nieuw dit jaar is een kaart om te laten zien welke muziek er wereldwijd populair is. Spotify werkt deze wekelijks bij met de nieuwste zomerse nummers uit verschillende landen. Door op de witte stippen op de kaart te klikken, is te zien wat er trending is in de rest van Europa en de wereld.

Top 10 zomerhits 2023 voorspelling in Nederland (op alfabetische volgorde):

“Arranca (feat. Omega)”- Becky G

“Dance the night” – Dua Lipa

“Esta Vida” – Marshmello, Farruko

“HJB” – Emma Heesters, Maks

“How You Samba” – Kris Kross Amsterdam, Sofia Reyes, Tinie Tempah

“Lay Low” – Tiësto

“Pornstar Martini” – $hirak, Cristian D, Lil Kleine, Boef

“Rock My Body” – R3HAB, INNA, Sash!

“RUNAWAY” – OneRepublic

“Zin In De Zomer Man” – Bizzey, Kraantje Pappie, Rolf Sanchez

Lees ook: 8 muziekgenres die in de Verenigde Staten zijn ontstaan

Wereldwijde Songs of Summer hits voorspelling (op alfabetische volgorde):

“4EVA (feat. Pharrell Williams)” – KAYTRAMINÉ, Aminé, KAYTRANADA

“All My Life (feat. J. Cole)” – Lil Durk, J. Cole

“Baby Don’t Hurt Me” – David Guetta, Anne-Marie, Coi Leray

“Calm Down (with Selena Gomez)” – Rema, Selena Gomez

“Cruel Summer” – Taylor Swift

“Cupid – Twin Ver.” – FIFTY FIFTY

“Dance The Night (From Barbie The Album)” – Dua Lipa

“Ella Baila Sola” – Eslabon Armado, Peso Pluma

“Fast Car” – Luke Combs

“Favorite Song” – Toosii

“Last Night” – Morgan Wallen

“Miracle (with Ellie Goulding)” – Calvin Harris, Ellie Goulding

“Moonlight” – Kali Uchis

“Not Strong Enough” – boygenius

“Peaches & Eggplants (feat. 21 Savage)” – Young Nudy, 21 Savage

“Rhyme Dust” – MK, Dom Dolla

“Unavailable (feat. Musa Keys)” – Davido

“VAGABUNDO” – Sebastian Yatra, Manuel Turizo, Beéle

“What It Is (Solo Version)” – Doechii

“WHERE SHE GOES” – Bad Bunny