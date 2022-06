Spray, smeer, speel, repeat: hier moet je op letten bij het insmeren van je kind

De zomer staat voor de deur en dat betekent: naar buiten! Of je nu met je kids naar het strand gaat, een wandeling maakt of in de tuin geniet van een heerlijk zonnige dag, inmiddels weten we allemaal dat het insmeren van (onszelf en) onze kinderen met zonnebrandcrème ontzettend belangrijk is. Dat dit iedere twee uur dient te gebeuren wordt alleen nog weleens over het hoofd gezien. Slechts 12% van de Nederlanders zegt standaard iedere twee uur een smeermomentje in te lassen, blijkt uit onderzoek van Nivea. En tóch is dat cruciaal, helemaal bij kinderen. De kinderhuid is een stuk dunner dan die van een volwassene en hierdoor extra kwetsbaar voor de zon. Daarom biedt Nivea Sun verschillende producten, speciaal ontwikkeld voor de tere kinderhuid, die jouw kind optimale bescherming bieden. Waar je op moet letten? Hieronder vertelt Nivea je alle ins en outs.

Smeren kun je leren

Niets leuker dan met je kids naar buiten gaan op een zonnige dag. Of je het nu dicht bij huis houdt of een dagje weggaat maakt voor de zon niet uit. Daarom is het belangrijk iedere twee uur opnieuw te smeren met zonnebrandcrème. Uit onderzoek van Nivea naar de smeergewoontes van Nederlanders1, blijkt echter dat dat nog niet bij iedereen (40% van de ondervraagden) wil lukken. Het insmeren van kids lijkt beter te gaan: 90% smeert hun kroost tijdens een zomerse stranddag iedere twee uur of vaker in. Op een zonnige schooldag blijkt dit lastiger: daar geldt dit voor slechts 48%. De belangrijkste reden? Het wordt vergeten. Toch wordt aangeraden om minimaal iedere twee uur (én altijd na het zwemmen) jezelf en je kind opnieuw in te smeren. De meeste mensen brengen zonnebrandcrème namelijk niet dik genoeg aan of vergeten wel eens een plekje. En daarnaast krijgt het laagje crème flink wat te verduren. Door transpiratie, een verkoelende plons, de wrijving van kleding en afdrogen vermindert de bescherming van zonnebrandcrème. Dus óók op een zonnige schooldag is regelmatig smeren zeker geen overbodige luxe.

Veilig met je baby in de zon

Van plan om met je baby’tje naar buiten te gaan? Door de kwetsbaarheid van de babyhuid wordt aangeraden om je kindje het eerste jaar uit de zon te houden. Dit betekent niet dat je het smeren tijdens een zomerse wandeling achterwege hoeft te laten. Zelfs indirecte zonnestralen kunnen de tere babyhuid beschadigen. Het is daarom belangrijk om een zonnebrandcrème te gebruiken die je baby beschermt tegen schadelijke UV-straling. Bijvoorbeeld de vernieuwde Nivea Sun Babies & Kids Sensitive Protect lijn, speciaal ontwikkeld voor baby’s en kids vanaf zes maanden. De ongeparfumeerde en zachte formule met biologische kamille heeft een verzorgend effect op de huid. Met SPF 50 biedt het de optimale zonbescherming voor je kleintje. De extra zachte formule is door kinderartsen goedgekeurd op het gebied van huidvriendelijkheid en geschikt voor de (eczeem) gevoelige huid.

Zonbescherming voor actieve kids en waterratjes

Eindeloos spelen met water, rennen, zwemmen of lekker kliederen met zand, het laagje zonnebrandcrème moet veel trotseren. Daarom wel zo fijn als deze hiertegen bestemd is. Bijvoorbeeld de producten uit de vernieuwde Nivea Sun Kids Protect & Hydrate lijn met SPF 50+. Deze zonnebrandcrèmes zijn een must-have voor iedereen met actieve kids. De hydraterende formule met biologische amandelolie en glycerine beschermt de huid tegen uitdroging en is extra waterbestendig2, ideaal voor op het strand, tijdens het buitenspelen of sporten.

Tip: Blijft (iedere twee uur) insmeren van je kroost een uitdaging? Maak er een spelletje van! Zet kleine stipjes zonnebrandcrème op het lichaam en laat je kind alle stipjes met elkaar verbinden. Gegarandeerd succes.