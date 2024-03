Spring clean je dating profiel: Bumble deelt tips

Laatst geüpdatet op maart 25, 2024 by Redactie



Met de komst van de lente deelt Bumble inzichten om singles te helpen het meeste uit hun onlinedating ervaring te halen. Onderzoek toont aan dat meer dan de helft van de vrouwen op Bumble in Nederland (54%) gemotiveerder is om na te streven wat ze willen in relaties – waardoor dit het perfecte moment is om je dating profiel op te schonen en zo de beste kans te maken je ideale partner te vinden. Bumble introduceert tips om je profiel te ‘match-maxxen’, waarbij leden worden aangemoedigd om hun inbox op te ruimen, onnodige matches te verwijderen en een duidelijk beeld te behouden van waar ze hun tijd in willen investeren.



Dr. Caroline West, de expert op het gebied van seks en relaties van Bumble, benadrukt het belang van authenticiteit in de hedendaagse datingwereld. “Het creëren van een down-to-earth profiel is precies hoe je echte verbindingen aantrekt,” adviseert ze. “Richt je op het opbouwen van een profiel dat je hele persoonlijkheid weerspiegelt, gebruikmakend van de Interessebadges van Bumble, het uploaden van recente foto’s en het opnemen van profielvragen om een volledig beeld te vormen van iemands karakter.”

Om singles te helpen bij hun zoektocht naar liefde, deelt Bumble de top vijf eenvoudige aanpassingen om je dating profiel te ‘match-maxxen’:

• Bouw je bio op: Je bio blijft een van de belangrijkste kenmerken op je profiel. Laat je persoonlijkheid doorschijnen met emoji’s of verwijzingen naar popcultuur die je interesses onthullen. Degenen die hun bio voltooiden heeft gemiddeld 19% meer matches dan degenen die dat niet deden.

• Upload meerdere foto’s: Laat zien wie je bent en wat je graag doet door meerdere foto’s te uploaden. Bumble ontdekte dat mensen in Nederland met minstens drie foto’s op hun profiel gemiddeld 85 meer matches zagen dan degenen die dat niet deden.

• Word geverifieerd: Bescherm jezelf tegen neppe profielen en versterk je authenticiteit door geverifieerd te worden. Geverifieerde profielen in Nederland zagen gemiddeld 28% meer matches dan degenen die dat niet deden.



Bumble biedt ook advies over effectieve swipe-strategieën en het starten van gesprekken. Mensen op de app worden aangemoedigd om de ‘regel van drie’ te hanteren bij het swipen, waarbij ze zich richten op drie belangrijke eigenschappen in een partner.



Daarnaast kan het starten van gesprekken met de CSI-methode (Connect, Share, Inquire) singles helpen om op te vallen en betekenisvolle verbindingen te bevorderen.