Spring fling date tips die perfect aansluiten op het aankomende warme seizoen

Laatst geüpdatet op maart 28, 2023 by Redactie

Maak je klaar om de wollen truien weer achterin de kast te leggen, en haal die flowy jurken, korte broeken en luchtige t-shirts maar weer te voorschijn. Het is tijd om naar buiten te gaan voor plezier in de zon. Het voorjaar brengt het beste in ons naar boven, het is dus de perfecte tijd om een date in de openlucht te plannen en dichter tot elkaar te komen. Fruitz deelt 4 spring fling date tips voor elk soort dater.

Lees ook: Datingtermen 2023 – Dating Up, Groundhogging, Bad Pancake

🍒 Twee zielen, een gedachte

De serieuze dater is op zoek naar een langetermijnrelatie en wil zijn partner echt leren kennen. Laat je persoonlijkheid stralen door jouw date op een unieke tour door jouw stad te nemen. Ga samen langs jouw persoonlijke hotspots. Ga een hapje eten bij de lunchroom waar ze jou bij naam kennen, drink een drankje op het terras van jouw favoriete bar en ga langs de platenzaak om elkaars lievelingsmuziek te luisteren. Wandel samen door de stad en jouw leven door speciale plekken te laten zien waar je een leuke persoonlijke anekdote bij hebt, zoals je oude basisschool of favoriete hangplekken toen je een tiener was. Kies aan het einde van de tour een plek uit die jullie allebei nog niet kennen om nieuwe herinneringen te maken.

🍇 Liefde gaat door de maag

Casual daters kunnen een gezellige dag op de zaterdagmarkt inplannen door op de zaterdagmarkt ingrediënten bij elkaar te shoppen voor een romantisch diner. Struin langs de kraampjes, proef verse producten en ontdek nieuwe smaken. Zijn alle goodies in de pocket? Trek thuis een goede fles wijn open, draai het volume open voor deze playlist en begin met kokkerellen. Dringend behoefte aan wat kookinspiratie? Scroll samen door social media om een gerecht uit te kiezen waar jullie hart beiden sneller van gaat kloppen. Serveer de zelfgemaakte maaltijd op het balkon, in de tuin of in het park om de hoek. Bon appétit!

🍉 Jouw tent of de mijne?

Als friends with benefits ben je natuurlijk vooral een ding: vrienden. En wat is er leuker dan met een goede vriend een weekend door te brengen op een festival als Amsterdam Open Air? Het hele weekend lang dansen en viben op de beste muziek, genieten van een drankje in de zon en leuke selfies schieten. Na een lange dag dicht tegen elkaar te hebben gedanst, duiken jullie samen in de tent op een overvolle en drukke camping. Stil proberen te blijven terwijl jullie het leuk hebben in de slaapzak maakt het nog net wat spannender. Laad daarna samen goed op tijdens de nacht, en doe het de volgende dag nog eens dunnetjes over. Happy camper!

Lees ook: Tekenen dat je “summer fling” toch iets meer kan zijn

🍑 Een long night stand

Het kan ontzettend bevrijdend zijn om eens lekker de teugels te laten vieren en een avond in te plannen met jouw date — no strings attached. Een mens heeft nu eenmaal behoeftes. Maak er een onvergetelijke ervaring van door af te spreken op een afgelegen plek in de openlucht voor een sensuele avond. Heb je weleens gehoord van tantra? Tantra is een langzame, meditatieve vorm van seks waar je geniet van sensaties door seksuele energie te laten vloeien door het hele lichaam. Zoek een rustige plek en gebruik elementen uit tantra voor een intens voorspel. Probeer elkaar te teasen zonder iets seksueels te doen (het is immers verboden). Nu kan het verleidelijk zijn achter de dichtstbijzijnde boom of duin te duiken, maar probeer deze sexy energie vast te houden totdat jullie thuis zijn aangekomen. De ontlading van alle opgebouwde spanning maakt deze eenmalige ontmoeting zoveel intenser. Vuurwerk gegarandeerd!



Vind precies waar je naar zoekt op Fruitz, download de app in de App Store of Google Play Store.