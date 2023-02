Spring/Summer haartrends 2023

Laatst geüpdatet op februari 16, 2023 by Redactie

Met het voorjaar in het vooruitzicht is het van groot belang om de nieuwste haarstrends onder de loep te nemen. Sommige trends zullen wat nieuwer aanvoelen dan anderen. Lees mee voor de vijf meest interessante en inspirerende lente trends van 2023 van Sebastian Professional.

TO THE SIDE

Het was nog niet heel lang geleden dat deze als een absolute no-go werd bestempeld door Gen Z, maar terug van weggeweest is de zijscheiding. Vast, los en vooral heel dramatisch mag deze gedragen worden. Makkelijk vast te zetten met een beetje Shaper Zero Gravity haarspray in om de coupe in bedwang te houden. Super lichte, niet voelbare haarlak, mega fijn als je het haar los hebt maar wel op zijn plek wilt houden.

SLICK IT BACK

Ga je voor chique en sophisticated dan is deze coupe perfect. Maar ook voor de liefhebber van de grungy look is deze ideaal. Overduidelijk dus dat je met de slick back look alle kanten uit kunt en het daarnaast ook altijd je beste features in het gezicht naar voren brengt. De Liquid Steel haargel is hét product om deze look mee te maken. Supersterke hold en de metallic glans die een must is bij deze hairdo.

LOWER PLEASE

Noem een coupe die makkelijker en meer stylish is dan de lage staart. Je kunt hiermee afwisselen tussen al je haar uit je gezicht of een paar plukken aan de voorkant erbij om de look wat speelser te maken. Zorg ervoor dat je het haar waar nodig in model houdt met de Re-Shaper haarspray. Zo houdt je het haar op zijn plek, maar kan je de coupe aanpassen mocht je toch die plukje er wel of niet meer bij willen hebben.

IT’S CALLED VINTAGE

Zijn origine komt uit de jaren ‘80 en ook deze cut is terug van weggeweest. Business in the front and party in the back ofwel de mullet. Grove pony en een mat in de nek zorgen voor een interessant kapsel dat je met overtuiging moet rocken. Om ervoor te zorgen dat dit kapsel niet onverzorgd over komt, breng je Potion 9 leave-in stylingconditioner aan tijdens het stylen. Dit voedt en verzorgt het haar, geeft het glans en maakt het handelbaar. Ben jij niet zo’n styler? Dan kun je het nieuwe PENETRAITT overnight serum gebruiken om je haar te herstellen door de combinatie van niacinamide en hyaluronzuur. Zo heb je binnen no-time weer healthy looking hair.

BOB’IN

We hebben de bob in veel verschillende vormen al voorbij zien komen de afgelopen tijd, maar de klassieke bob snit mag weer uit de kast getrokken worden. Suf en degelijk? Absoluut niet! Elegant, sophisticated en edgy zijn de woorden om de bob van nu te omschrijven. Het stylen van de bob zit hem vooral in het föhnen, dus een goede hittebeschermer is belangrijk. De Trilliant Spray is hier perfect voor en geeft het haar een fijne gloss als finisher.