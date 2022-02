Spruitjes: de baby van de koolfamilie

Spruitjes: de fijne wintergroenten worden pas ruim 200 jaar verbouwd. Groenteboeren in de regio rond Brussel slaagden er toen in om de kolen ter grootte van een walnoot te telen. Omdat spruitjes bestand zijn tegen temperaturen tot min 12 graden, kunnen vaak tot ver in april worden geoogst.

Kleine roosvormige kool

Nog in 1587 werd de kool met de vele kleine koppen beschreven als een zeldzame en onbruikbare soort. Alleen door intensief veredelingswerk in België rond 1785, later ook in Parijs en Engeland, veranderde de wilde kool gaandeweg in een smakelijke groente. De plant vormt een lommerrijke stam van ongeveer een meter hoog met kleine roosjes ter grootte van een walnoot in de bladoksels. De kleine, groene kooltjes bestaan ​​uit dicht op elkaar liggende bladeren en smaken steviger, aromatischer en fijner dan de grote koolsoorten.

Lees ook: De gezondheidsvoordelen van bloemkool

Veeleisende kool

De hoogstelige koolsoort vraagt ​​om een ​​relatief complexe verzorging, een voedselrijke grond en een goede watervoorziening. De oogst is vrij complex, de roosjes worden meestal nog met de hand geplukt. Om dit te doen, worden de stelen eraf gehaald en geplukt in een ruimte met temperatuurregeling. In de grootschalige teelt worden plukmachines gebruikt. Omdat spruitjes niet lang kunnen worden bewaard, moeten ze altijd vers op de markt worden gebracht. Koud weer lijkt de “kleine” niet te deren, integendeel, na de eerste lichte vorst wordt het nog aromatischer en malser en neemt het natuurlijke suikergehalte toe.

Winterse bron van vitamines en mineralen

Spruitjes bevatten een hoog gehalte aan kalium, dat belangrijk is voor de waterhuishouding, ijzer, dat een belangrijke rol speelt bij het transport van zuurstof in het lichaam, vitamine C, dat het immuunsysteem versterkt, en vitamine K, dat verantwoordelijk is voor de bloedstolling, evenals foliumzuur. De roosjes blijken een echte fitnessmaker te zijn.

Spruitjes tips:

Inkoop:

Het winkelmandje mag alleen eindigen met spruitjes die er fris, lekker groen en knapperig uitzien en goed gesloten kroppen hebben.

Bewaren:

Spruitjes kunnen beschadigd raken door het plantaardig rijpingsgas ethyleen, bewaar ze dus niet samen met appels.

Spruitjes zijn enkele dagen houdbaar in het groentevak van de koelkast. Als je spruitjes wilt bewaren, kun je ze blancheren en invriezen.

Bereiding:

Verwijder de buitenste, verdorde bladeren, trim en was de stengels.

Snijd voor hele spruitjes een kruis aan de basis van de stengel. Zo wordt het gelijkmatig gaar.

Kook de groenten in een klein beetje water om de vitamines te behouden. Na de kooktijd van 10 tot 15 minuten zou het meeste water moeten zijn opgenomen.

Breng op smaak met groentebouillon, dit maakt de kroppen nog lekkerder.

Lees ook: Gezond en fit het hele jaar door met prei

Gebruiken:

Niet alleen als bijgerecht – met cantharellen en eekhoorntjesbrood, met spek en uien in boter – maar ook als heerlijk ingrediënt in stoofschotels en quiches, in stoofschotels en soepen of als warme salade maken de kleine roosjes grote indruk.