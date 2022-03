St. Patrick’s Day Festival is terug na twee jaar afwezigheid

Op donderdag 17 maart wordt traditioneel de nationale Ierse feestdag St. Patrick’s Day gevierd. Ook dit jaar wordt de wereld geïnspireerd om de beschermheilige van Ierland, St. Patrick, te herdenken. Dit jaar heeft een bijzonder karakter, nu na een onderbreking van twee jaar, de fysieke activiteiten terugkeren met als thema “Connections”. De St. Patrick’s Day-festivals op het eiland zitten boordevol traditionele muziek, dans, kunst en straattheater. Iedereen in Ierland kan voor het eerst sinds twee jaar weer zijn hart ophalen tijdens live evenementen, zoals het St. Patrick’s Day Festival in Dublin; maar ook wereldwijd is Ierse muziek een verbindende kracht in het online Green Button Festival of de lokale St Patrick’s Day vieringen.

St. Patrick’s Day Festival in Dublin en evenementen door heel Ierland

Na een pauze van twee jaar zijn er weer live parades en evenementen in Ierland om de nationale feestdag te vieren. Het St. Patrick’s Day Festival in Dublin (16 – 20 maart) wordt dit jaar de grootste ooit, in omvang en ambitie. Met het thema ‘Connections’ is het festival een moment van verbinding voor alle Ieren over de hele wereld. Met meer optochten, meer fanfares en meer deelnemers dan ooit tevoren keert de iconische National St. Patrick’s Day Parade terug om de honderdduizenden aanwezigen op donderdag 17 maart te verrassen.Buiten de hoofdstad wordt St. Patrick’s Day ook groots gevierd, met festivals, openluchtconcerten en activiteiten verspreid over het gehele eiland.

Wereldwijd Green Button Festival op St. Patrick’s Day

Ierse muziek heeft de sterke eigenschap om mensen te verbinden. Daarom lanceert Ierland Toerisme op 17 maart een opvallend nieuw muziekfestival als onderdeel van de wereldwijde viering van St. Patrick’s Day. Het Green Button Festival is een online evenement om iedereen, waar ook ter wereld, samen te brengen met geliefde Ierse muziek. Het unieke festival is op St Patrick’s Day live te volgen via www.ierland.nl.

Digitale festivalgangers worden getrakteerd op een scala van optredens van Ierse en Noord-Ierse muzikanten. Grote gevestigde namen én rijzende sterren uit Ierland zullen vanaf iconische Ierse locaties hun opmars maken tijdens het Green Button Festival. Onder de optredens bevinden zich Hothouse Flowers in Temple Bar in Dublin, Clannad en Denise Chaila in county Donegal, Ailbhe Reddy in Dublin Castle en The Pale vanaf het Tower Museum in Derry-Londonderry.

Ryan McMullan is een van de acts die optreedt in het Oh Yeah Music Centre in Belfast, dat eind vorig jaar werd uitgeroepen tot UNESCO-stad van de muziek. Ook acts zoals de hedendaagse folkband Kíla, dj en zangeres Gemma Bradley zullen te zien zijn; en het bij een grote publiek bekende Riverdance zal optreden bij de iconische Giant’s Causeway en de Cliffs of Moher.

St Patrick’s Day Festival in Den Haag

In Nederland vindt het St. Patrick’s Day Festival plaats op zondag 13 maart op de Grote Markt in Den Haag met diverse muziek- en dansoptredens. Speciaal hiervoor vliegt de Irish Prison Service Pipe Band in, die een lopend optreden geeft vanaf de Grote Markt naar de Ierse pub O’Caseys en weer terug. Daarnaast krijgt Den Haag een Ierse ‘touch’ door de ‘Ierland-tram’ die de hele maand door de stad rijdt.

St. Patrick’s Day-tradities

St. Patrick’s Day in Ierland viert niet alleen de dag van de patroonheilige, het laat ook de trotse en rijke cultuur en tradities van het eiland zien.

Dit zijn enkele echte Ierse tradities tijdens St. Patrick’s Day:

– Draag groen en klavertjes als symbool voor nationale trots en traditie. |

– Bezoek een kerk voor een St. Patrick’s Day dienst

– Ga kijken naar een St. Patrick’s Day-parade of neem deel aan een festival

– Geniet van een stevig Iers ontbijt met eieren, spek en worst met een stuk sodabrood.

– Breng een bezoek aan de lokale pub voor een pint van de ‘black stuff’, Guinness, Irish coffee of een glas Ierse whiskey.