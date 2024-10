Sta niet aan de kant, check op tijd je autobanden

Laatst geüpdatet op oktober 14, 2024 by Redactie

De herfstvakantie staat weer voor de deur. Een perfect moment om eropuit te trekken en te genieten van het najaar. Of je nu gaat voor een frisse strandwandeling, een gezellig weekendje weg in eigen land, of toch op zoek gaat naar de laatste zonnestralen verder van huis – het is belangrijk om voor vertrek je autobanden te checken.



In de herfst verandert het weer snel. Regen, bladeren op de weg en beginnende vorst kunnen de weg glad maken. Daarnaast zorgt de dalende temperatuur ervoor dat de druk in je banden afneemt. Een te lage bandenspanning zorgt voor snellere slijtage van je banden, meer brandstofverbruik en CO2-uitstoot. Door je banden te checken voor vertrek, zorg je niet alleen voor een veiligere en zuinigere rit, maar draag je ook bij aan een schoner milieu. Met deze tips ga je veilig de weg op deze herfst:

1. Controleer de bandenspanning

Misschien sta je er niet bij stil, maar autobanden verliezen gemiddeld 0,1 bar per maand. En lopen dus langzaam leeg. Met een verkeerde bandenspanning heb je minder grip op de weg, heb je een langere remweg en is de kans op een klapband groter. Check dus voor vertrek of de spanning goed is. De juiste spanning vind je in het instructieboekje, op een sticker aan de binnenkant van de deur of tankklepje, of op watismijnbandenspanning.nl. De adviesspanning verschilt per maat banden. Welke maat jouw banden zijn? Dat staat op de zijkant van de band.

2. Meet de profieldiepte van je band

Voldoende profieldiepte is nodig voor grip op natte herfstdagen. Controleer makkelijk of je banden nog genoeg profieldiepte hebben met een 1-euromunt voor zomerbanden of een 2-euromunt voor winterbanden. Plaats de munt in de groef van je band. Zie je vanaf de zijkant de gouden rand? Dan is de profieldiepte niet genoeg en is het belangrijk de band zo snel mogelijk vervangen. Tip: door regelmatig de banden op spanning te brengen slijten ze minder snel. En kan je dus langer veilig op je banden doorrijden.

3. Controleer op beschadigingen

Het is ook belangrijk dat je banden niet beschadigd zijn. Want met beschadigde banden is de kans op onveilige situaties of een lekke band groter. En is de kans groter dat je de banden eerder moet vervangen. Check de banden daarom op scheuren, bobbels en vreemde slijtage. Ook aan de zijkant van de band.

4. Kies voor winterbanden of all-season banden

Met de naderende koudere temperaturen en natte wegen is het verstandig om bij een gemiddelde temperatuur van 7 graden over te stappen op winterbanden of all-season banden. Deze banden bieden betere grip wat ervoor zorgt dat je veilig op stap kan gaan deze herfst.

5. Zorg voor de juiste velgen

Naast de juiste banden is het ook belangrijk dat je de juiste velgen onder je auto hebt liggen. Hoewel online aankopen of tweedehands velgen via Marktplaats aantrekkelijk kunnen lijken, brengen deze opties risico’s met zich mee. Je kan onbedoeld namaakvelgen kopen of velgen die niet geschikt zijn voor je auto. De juiste velgen zijn belangrijk voor de veiligheid van je auto. Laat je bij de koop van nieuwe velgen dan ook altijd adviseren door de bandenspecialist.