Staat jouw herbruikbare beker al klaar?

Laatst geüpdatet op juni 30, 2023 by Redactie

Koffie halen op het station? En wil je niet extra betalen? Neem dan vanaf morgen je eigen beker mee. Of kies voor de herbruikbare optie van de koffietent. Want vanaf 1 juli betaal je extra voor wegwerpbekers en -bakjes die (deels) zijn gemaakt van plastic wanneer je eten en drinken afhaalt of laat bezorgen. Kiezen voor herbruikbaar is vanaf nu dus beter voor het milieu én je portemonnee.



En dat zijn al heel veel mensen van plan. Driekwart van de Nederlanders geeft de voorkeur aan de herbruikbare optie, blijkt uit onderzoek. 4 op de 10 gaan voor de herbruikbare optie van ondernemers. Bijna een derde geeft de voorkeur aan het meenemen van een eigen beker of bakje als zij eten of drinken afhalen. Dat is niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor je portemonnee. Ondernemers mogen namelijk geen gratis wegwerpbakjes en -bekers aanbieden en moeten hier geld voor vragen.

Lees ook: Voedsel redden is hot: doe mee met deze tips

Hoeveel bespaar je met herbruikbaar?

Richtlijn van de overheid hierbij is € 0,25 voor een beker, € 0,50 voor een maaltijd en € 0,05 voor een voorverpakte portieverpakking. Dus, reken maar uit: haal je 2x per week een koffie to go? Dan bespaar je al snel € 26,- per jaar. Voeg daar nog een smoothie en een keertje afhalen per week aan toe en je bespaart al zo’n € 68,-.

De regels vanaf 1 juli

Je betaalt extra voor wegwerpbekers en -bakjes met plastic als je eten of drinken afhaalt of laat bezorgen. Dit geldt bijvoorbeeld als je een koffie op het station haalt of een maaltijdsalade bij de supermarkt.

De kosten voor wegwerpbekers en -bakjes met plastic staan apart op de kassabon vermeld. Zo zie je meteen hoeveel extra je betaalt.

Ondernemers zijn verplicht om een herbruikbare optie aan te bieden. Er zijn twee manieren:

– Zij bieden herbruikbare bekers en bakjes aan. Ze kunnen hier een borg voor vragen.

– Zij vullen jouw eigen beker of bakje.

Voor bijvoorbeeld voorverpakte salades in de supermarkt is het niet mogelijk een eigen bakje mee te nemen. Hier betaal je dus extra voor. Als het vers bereid en ingepakt wordt, kan je wel kiezen voor herbruikbaar.

Lees ook: 5 manieren om onze planeet te redden deze Dag van de Aarde en daarna

De maatregelen komen voort uit de Europese richtlijn Single Use Plastics, die de impact van producten met plastic in het milieu wil verminderen.