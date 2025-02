Stap in de auto: 1 op 5 Nederlanders staat open voor flirten in het verkeer

Laatst geüpdatet op februari 14, 2025 by Redactie

“Ik haalde haar in en keek naar rechts en het was of er een flits was die me aantrok naar haar.” Vandaag is het Valentijnsdag en verzekeraar Allianz Direct deed daarom onderzoek naar flirten in het verkeer. Wat blijkt? Het komt vaker voor dan je zou denken. Een respondent uit het onderzoek vertelt: “Om de beurt haalden we elkaar in en ik ben van Eindhoven tot bijna Amsterdam in haart buurt gebleven, terwijl ik eigenlijk naar Apeldoorn moest.”



Misschien dacht je dat het alleen gebeurde in films, maar het tegendeel is waar: er wordt volop geflirt in het verkeer. Een kwart (23%) van de Nederlanders heeft wel eens andere bestuurders zien flirten, en 1 op de 5 (21%) zegt dat er wel eens met hen is geflirt in het verkeer. Ook zegt 21 procent hier wel voor open te staan. Net als het voorbeeld in de introductie, heeft 10 procent van de Nederlanders zelfs wel eens een omweg genomen om langer naast een aantrekkelijke bestuurder te rijden.”



Soms leidt het verkeersflirten ook nog tot een echte date. Een andere respondent vertelt: “Ik stond in een lange file en we kwamen keer op keer weer naast elkaar. Dit begon als een spel en bij een benzinepomp zijn we samen afgeslagen en koffie gaan drinken. Hierna zijn we ieder onze eigen weg weer gegaan, ik ben vergeten haar telefoonnummer te vragen.”

Vieze auto grote afknapper

Voor veel Nederlanders blijkt een auto daarnaast een grote rol te spelen in hun liefdesleven. Zo vindt meer dan een derde van de Nederlanders (37%) het aantrekkelijk wanneer hun partner of date een auto heeft. 18% vindt het zelfs een afknapper wanneer een partner géén auto heeft. Veel Nederlanders knappen ook af wanneer de auto van hun partner vies ruikt (58%), wanneer hun partner een slechte rijstijl heeft (46%) of boos wordt vanwege het verkeer (44%).

Romantiek in de auto

Toch kan een auto ook voor romantische momenten zorgen. 41 procent van de Nederlanders houdt er bijvoorbeeld van om samen te zingen in de auto, en 38 procent vindt het een goede plek om diepe gesprekken te voeren. Bijna 1 op de 3 Nederlanders (31%) vindt een lange autorit samen dan ook romantisch. En draai jij jouw auto altijd in één soepele beweging het parkeervak in? Dan kan je daar een goede indruk mee maken bij een partner of date: 40 procent van de Nederlanders vindt het aantrekkelijk als hun partner goed kan inparkeren.



Ron Adams, Head of Marketing & Sales bij Allianz Direct: “Veel Nederlanders blijken open te staan voor een flirt in het verkeer, dus misschien kan je deze Valentijnsdag beter de auto instappen dan een dating app erbij pakken! Blijf bij het verkeersflirten natuurlijk wel altijd letten op je medebestuurders en de rest van verkeer. Als je tóch door de liefde van je stuk wordt gebracht, dan staan wij voor je klaar.”