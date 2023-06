Stap in de zomerstijl: de must-have schoenentrends van dit seizoen

Laatst geüpdatet op juni 28, 2023 by Redactie

Wie van ons wil er niet een hele kast vol schoenen? Een geweldige collectie in alle soorten en smaken. Het liefst een paar schoenen voor iedere outfit. Schoenen maken de vrouw, dus willen we ook op schoenengebied altijd met de mode meegaan. De mannen mopperen vaak wat over de hoeveelheid schoenen van hun eega, maar tegelijkertijd zijn ze maar wat trots op hun leuke gestylde partner. Voor deze zomer mogen in de schoenenverzameling van de moderne vrouw zeker de nieuwste sandalen niet ontbreken? Wil jij ook graag op de hoogte zijn van de schoenentrends voor de lente en zomer van 2023, lees dan hieronder snel verder.

Schoenen maken de vrouw

Dat vrouwen van kleding, accessoires en schoenen houden is geen geheim. In menig huis is een klein hoekje gereserveerd voor de herenkleding en heeft een vrouw vaak een forse kast, of momenteel zelfs steeds vaker een hele inloopkast tot haar beschikking. Dit is ook zeker geen overbodige luxe want onze mannen willen toch altijd graag dat hun dames er goed uitzien. Ze willen graag pronken met een mooie, verzorgde en tiptop geklede vrouw aan hun arm. Maar wat is een prachtige jurk, een stoere jeans of een modieus ensemble zonder de perfecte schoenen? Schoenen in alle soorten en maten, chic, stoer, met of zonder hakken, te veel schoenen hebben bestaat niet. Het schoenencompartiment in de vrouwenkast neemt daarom vaak een aanzienlijk deel van de ruimte in beslag. Het is daarom van essentieel belang om ook op schoenengebied de laatste mode en trends te volgen.

Must have schoenen deze zomer

Voor deze lente en zomer zijn er verschillende schoenen trends zichtbaar, en mogen de volgende must-haves in de zomer stijl in geen enkele verzameling van de modebewuste vrouw ontbreken. Teenslippers zijn en blijven de hit, waaronder vooral ook de hybride peeptoes. Verder zijn ook sleehakken, satijnen schoenen, dijenhoge laarzen, schoenen met netkous en fonkelende details populair. De voornaamste schoenentrends komen tot uiting in gewaagde contrasten. Combineer de wat stijve formele uniform of college-stijl met sportieve accenten en schoenen. Of combineer een zwart-wit outfit met felgekleurde schoenen. Nieuw en trendy zijn de in het oog springende plateauzolen voor instappers en schoenen. Ook denim schoenen en laarzen en doorzichtig schoeisel is hot. De schoenentrends van 2023 kenmerken zich door contrasten en bijzondere uitvoeringen en details en ze completeren iedere schoenenverzameling en look van de hedendaagse vrouw.