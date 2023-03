Starbucks brengt de lentekriebels met de Iced Vanilla Brûlée Oat Shaken Espresso!

Laatst geüpdatet op maart 9, 2023 by Redactie

Reikhalzend kijkt iedereen uit naar de lente: met een zacht briesje, heldere lucht en het rinkelen van het ijs in je Starbucks iced coffee weet je dat er een nieuw seizoen vol positiviteit en plezier is aangebroken! Starbucks viert de lente met een gloednieuwe Shaken Espresso smaak: Vanilla Brûlée Oat Shaken Espresso. Na een groot succes in de VS lanceert Starbucks deze smaak nu ook in Nederland. De Iced Vanilla Brûlée Oat Shaken Espresso wordt gemaakt met Starbucks Blonde Espresso Roast en wordt gecombineerd met de smaak van gekarameliseerde vanille. Samen wordt dit geheel geschud met ijs en overgoten met romige haverdrink voor een zinderende en verkoelende koffie die je dag net dat beetje leuker maakt.



Dit jaar zijn de Iced Shaken Espresso’s in twee unieke smaken te bestellen. Naast de nieuwe Vanilla Brûlée is natuurlijk ook de welbekende Iced Brown Sugar Oat Shaken Espresso verkrijgbaar. Beide smaken zijn speciaal ontworpen om de Starbucks Blonde® Espresso Roast helemaal tot zijn recht te laten komen. Geïnspireerd door moderne mixologie worden de espresso en jouw favoriete smaak samen met ijsblokjes met de hand geschud. Tijdens het schudden komt er lucht vrij in de espresso wat zorgt voor een onweerstaanbare smaak en een rijke textuur. Nadat de espresso met de hand geschud is wordt het geheel afgetopt met een zuivelalternatief van haver, dit geeft de Oat Shaken Espresso variaties een complexe smaak met meerdere lagen.



Welke smaak je ook als eerste gaat proberen, Starbucks Iced Shaken Espresso is anders dan anders en geeft je een ijskoude cafeïne kick terwijl je geniet van een heerlijk lente briesje en de heldere lucht.

(NIEUW) Iced Vanilla Brûlée Oat Shaken Espresso

Iced Brown Sugar Oat Shaken Espresso

Beschikbaarheid

De nieuwe dranken zijn vanaf 9 maart verkrijgbaar bij alle Starbucks-winkels en Drive Thrus in heel Nederland. Blijf je liever thuis? Dat is helemaal oké, laat het dan lekker bezorgen via Uber Eats of Thuisbezorgd.