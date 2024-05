Starbucks komt met ijskoude zomerse drankjes!

Laatst geüpdatet op mei 3, 2024 by Redactie

De barista’s van Starbucks hebben met veel liefde een nieuw zomers menu samengesteld, waarbij jouw wensen centraal staan. Of je nu een zon- of picknickliefhebber bent, of aan het shoppen bent voor de nieuwste strandlook, het is tijd om deze zomer onvergetelijk te maken, met de nieuwe ijskoude zomerse drankjes van Starbucks!

Ultieme verkoeling

Voor iedereen die op zoek is naar verfrissing en verkoeling in het warme weer, hebben we goed nieuws! Deze zomer staat het langverwachte Frozen Refresha op het menu! Benieuwd? Beeld je de bevroren versie van je favoriete ijskoude Starbucks Refresha Drink in, met de vertrouwde smaken Cool Lime, Mango Dragonfruit en de Strawberry Acaí in een nieuw jasje die deze zomer zeker voor verfrissing zorgen.



Ook is het bekende Starbucks Refresha assortiment is ook weer terug dit seizoen. De viral Mango Dragonfruit Refresha, de Cool Lime Refresha en de Strawberry Acaí Refresha worden allemaal met de hand geschud met ijs en echt fruit. Voor jou een boost van tropische smaken deze zomer dus!

Zomerse koffie

Met de gloednieuwe Crème Brulée Cream Cold Foam, geïnspireerd op de smaken van het geliefde dessert, til jij jouw favoriete zomerse koffie naar een hoger niveau. Verwissel slagroom voor deze luxe romige topping toe bij elk ijskoud Starbucks-drankje zoals ijskoffies, Cold Brews of Frappuccinos. Starbucks heeft ook twee perfecte combinaties voor je samengesteld. Probeer eens de Crème Brulee x Brown Sugar Frappuccino of de Crème Brulee x Iced Brown Sugar Oat Shaken Espresso.



Ontdek nu ook de nieuwe Iced White Chocolate Pistachio Oat Shaken Espresso. Deze trendy smaak verovert de wereld, dus geniet nu van dit perfecte zomerdrankje. De Starbucks Blonde Espresso Roast, gekenmerkt door zijn zachtere smaak, vormt de basis van alle Starbucks Iced Shaken Espresso’s en is altijd beschikbaar om je drankje te personaliseren in plaats van onze Signature Espresso Roast.

Beschikbaarheid

De nieuwe zomerse drankjes van Starbucks zijn verkrijgbaar bij alle Starbucks-winkels en Drive Thrus in heel Nederland vanaf 2 mei. Blijf je liever thuis? Dat is helemaal oké, laat het dan lekker bezorgen via Uber Eats.