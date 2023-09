Starbucks viert 20 jaar #PSL

Laatst geüpdatet op september 7, 2023 by Redactie

De herfst begint pas echt na je eerste slok van de iconische Starbucks Pumpkin Spice Latte #PSL. Deze fan favourite is twintig jaar geworden en is weer terug op het menu! Samen met de Pumpkin Cream Cold Brew en de Iced Pumpkin Spice Latte ga jij een heerlijke herfst tegemoet.

Pumpkin Cream Cold Brew

Starbucks introduceerde vorig jaar een regelrechte hit: de Pumpkin Cream Cold Brew. Deze ijskoffie variant van de PSL keert dit jaar weer terug. De Cold Brew wordt in kleine hoeveelheden met de handgemaakt. Dit gebeurt door een combinatie van ijskoud water en gemalen koffie 20 uur te laten trekken om zo een zachte koffie met een rijke smaak te creëren. Hieraan wordt een vleugje vanille toegevoegd als ook, een pumpkin spice cream topping. Als finishing touch wordt de Pumpkin Cream Cold Brew bestrooid met een pumpkin spice blend: het lekkere extra laagje gemaakt van de combinatie kaneel, nootmuskaat en kruidnagel.





Iced Pumpkin Spice Latte

De ster van de show is uiteraard ook aanwezig: de originele Pumpkin Spice Latte. Zoals altijd kan je deze volledig personaliseren naar jouw eigen smaak. Zin in de PSL en een Frappuccino blended beverage? Combineer ze dan! Naast onze romige zuivelalternatieven behoort er ook een vegan variant van de pumpkin spice tot de opties.

Pumpkin Spice Latte

Go Vegan!

Als je het dit seizoen echt even helemaal anders wilt doen dan is is niet alleen de PSL beschikbaar als vegan optie, kies nu ook voor een vegan Chai Tea Latte. Starbucks introduceert daarnaast de gloednieuwe Iced Oat Chai Tea Latte, dit drankje brengt een innovatieve twist op de klassieke en geliefde Chai Tea Latte.

Iced Oat Chai Tea

20 jaar PSL

Het is moeilijk voor te stellen: de komst van de herfst zonder het knusse comfort van een Starbucks Pumpkin Spice Latte. Maar 20 jaar geleden hadden de PSL en de herfst elkaar nog niet gevonden. Lees hier hoe de PSL een waar begrip is geworden.

Beschikbaarheid

De nieuwe dranken zijn vanaf 7 september verkrijgbaar bij alle Starbucks-winkels en Drive Thrus in heel Nederland. Je kan de dichtstbijzijnde winkel vinden via de Starbucks Store Locator op www.starbucks.nl. Blijf je liever thuis? Dat is helemaal oké, laat het dan lekker bezorgen via Uber Eats of Thuisbezorgd.