Start de lente op de vensterbank!

Na een lange en donkere winter verlangen we weer naar bloemenvreugde! Hortensia’s, primula’s en Engelse geranium zijn drie favorieten die vroeg in de handel komen en waarmee we het voorjaar graag binnen beginnen.

Mooie Hortensia

Pluizig en verleidelijk, kleurrijk en volumineus, ja, een hortensia weet wel raad met het raamkozijn. De mooie bloembollen zijn nu in het voorjaar verkrijgbaar in wit, roze en blauw en de hortensia kan als het wat warmer wordt buiten in een pot geplant worden. Als de plant veel bloemen geeft, kun je ze gebruiken in arrangementen op de eettafel samen met andere planten of waarom niet voor een mooie krans! De bloemen zijn ook super mooi als ze gedroogd zijn, snij de bloemstengel af als de bloemen net zijn uitgebloeid en hang ze ondersteboven op een warme, droge en donkere plaats.

Houd de grond van de hortensia vochtig door meerdere keren per week water te geven. Een paar keer per maand bloemenvoeding door het water mengen.

Prima Primula

De naam Primula betekent het eerste kruid van de lente en is een van onze vroegst bloeiende kamerplanten die in veel verschillende kleuren en vormen voorkomt. Primula wil graag licht staan ​​en het liefst in een wat koeler raam. Boven een element of in de volle zon bloeit hij sneller. Houd de grond vochtig en geef een paar keer per week water, afhankelijk van de locatie. Verwijder verwelkte bloemen en geef om de twee weken voeding. Als de primula niet meer bloeit en de kans op vorst voorbij is, kun je proberen hem in het bloembed te planten.

Engelse geraniums

Enkele van de eerste geraniums van het jaar zijn de Engelse geraniums die je herkent aan de grote bloemtrossen die zowel enkel als dubbel kunnen staan. De bloembladen zijn soms golvend, omzoomd of gekruld. De bladkleuren zijn verkrijgbaar in verschillende decoratieve groentinten en de bloemen in verschillende soorten roze en rood, waarvan vele veelkleurig.

De Engelse geraniums willen veel licht en water, maar laten de grond tussen de gietbeurten door opdrogen. Als de bloei voorbij is en er ook kans op vorst is, trekken de Engelse geraniums in de zomer graag naar buiten. Geef elke twee weken water en knip verwelkte bloemen af.