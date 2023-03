Start de zoektocht naar je eerste koopwoning

Laatst geüpdatet op maart 1, 2023 by Redactie

Zoek jij momenteel naar je eerste koopwoning? Een spannende, maar tegelijkertijd ontzettend leuke periode. Urenlang struinen op een website als Funda, om dezelfde dag nog een bezichtiging aan te vragen en alvast te fantaseren over de mogelijke inrichting ervan. Breng je na de bezichtiging direct een bod op de woning uit, of kies je ervoor om nog even door te zoeken? Om goed voorbereid aan deze zoektocht te beginnen, is het raadzaam vooraf een indicatie van je maximale hypotheek op te vragen. Dit kan op de website van hypotheekverstrekkers en -adviseurs. Let op, er kunnen aan dergelijke berekeningen geen rechten worden ontleend. De definitieve berekening van je maximale hypotheek is van veel meer factoren afhankelijk, dan van hetgeen waarmee in de rekentools op deze websites rekening wordt gehouden. Houd er daarbij rekening mee dat de rentestanden kunnen wijzigen; bij een lagere hypotheekrente kun je vaak meer lenen, daar je maandlasten in dit geval lager liggen.

Ontwikkelingen op de woningmarkt in 2023

Zeker voor starters is het anno 2023 lastig om een betaalbare woning te vinden, welke aansluit op je persoonlijke wensen. Kijk eens naar de gemiddelde huizenprijzen in de verschillende Nederlandse provincies, om een beeld te krijgen van de regio waar je de grootste kans zal hebben op het vinden van een woning. Over het algemeen geldt dat woningen in de grote steden aanmerkelijk duurder zijn, dan in de gemeenten daaromheen. Het loont zodoende verder te kijken dan naar de beschikbare huizen in je favoriete stad. Zeker in steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zijn starters op voorhand vaak al kansloos. Het geldt in veel mindere mate voor de dorpen op zo’n 20 à 30 minuten rijden van deze steden.

Overweeg jezelf in te schrijven op een nieuwbouwproject

Wanneer je voor bestaande bouw kiest, dien je rekening te houden met het feit dat mogelijk boven de vraagprijs geboden moet worden. Overbieden is nog steeds de trend in veel Nederlandse gemeenten. Een bod van 5.000 of 10.000 euro boven de vraagprijs is hierbij niet voldoende; het gaat vaak al snel om bedragen rond de 50.000 euro. Voorkom dat je voortdurend overboden wordt, door je in te schrijven voor een nieuwbouwproject in de regio waar jij wilt gaan wonen. Bij nieuwbouw wordt geloot, waardoor je in de basis een even grote kans op een woning hebt als anderen. Daarbij kun je de woning geheel naar jouw smaak inrichten.

Laat je maximale hypotheek berekenen door een adviseur

Eerder las je al dat er verschillende websites zijn, waarop je voor jezelf kunt berekenen op welk bedrag je maximale hypotheek ongeveer zal liggen. Deze tools kijken naar je leeftijd, naar openstaande schulden en bijvoorbeeld naar je inkomen. Neem hierin direct het inkomen en de schulden van een eventuele partner mee. Wanneer je serieus op zoek gaat naar een huis en inmiddels een bod hebt uitgebracht, is het verstandig een gesprek in te plannen bij een hypotheekadviseur. Deze kan nauwkeurig bepalen, wat je momenteel maximaal kunt lenen voor de aankoop van een woning. Houd niet alleen rekening met de financiering van de woning zelf, maar ook met eventuele bijkomende kosten voor een geplande verbouwing in je nieuwe huis.

Advies over verschillende hypotheekvormen

Een hypotheekadviseur berekent niet alleen wat je maximale hypotheek is, maar kijkt ook naar de hypotheekvorm die het beste bij jouw situatie past. Kies je voor een lineaire hypotheek, of ga je voor een annuïteitenhypotheek? Een combinatie van allebei behoort ook tot de mogelijkheden. Wat hierin de beste keuze is, hangt onder meer af van je huidige inkomen ten opzichte van de maandlasten die een hypotheek met zich meebrengt. Een andere factor is de verwachting over de groei van je inkomen de komende jaren.