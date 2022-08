Steeds meer vrouwen gokken zonder Cruks

Gokkers zijn traditioneel gezien vaak man en hoewel zij nog steeds het gros van de bezoekers vormen in het casino, is er de laatste jaren een opmars van vrouwen te zien in casino’s en bij gok evenementen. Nu de online casino-markt in Nederland geopend is, is het voor veel exploitanten de uitgelezen kans om een groter vrouwelijk publiek binnen te halen. De gender-gap in de gokwereld lijkt daarmee dicht te gaan en in dit artikel gaan we dieper in op de gevolgen daarvan.



De vrouwelijke gokker

Gokreclames gericht op vrouwen

Waarom vrouwen gokken

Meer gokken zonder Cruks, meer verslavingsproblematiek

Conclusie

In oktober 2021 trad de nieuwe wet op kansspelen in werking en online gokken is daarmee eindelijk legaal in Nederland. Door de wet kan er nu toezicht worden gehouden op zowel gok exploitanten als op het spelaanbod, maar ook op risicovol speelgedrag door middel van het Cruks register, waarmee probleemgokkers een verplichte speelpauze opgelegd kunnen krijgen. De wet zorgt verder dat Nederlandse spelers hulp kunnen krijgen als er zich problemen voordoen bij een online casino.De opkomst van de online casino markt en populariteit van online gokken is in de afgelopen decennia geholpen door films die een cool imago geven aan casino’s, zoals Ocean’s Eleven, The Hangover en Casino Royale, maar ook door films met vrouwen in de hoofdrol, zoals Molly’s Game en the Queen’s Gambit, waar het bezitten van unieke (spel)vaardigheden het oude imago, van vrouwen aan de zijlijn, vervangt voor een meer prominente positie.Vrouwen doen inmiddels al jaren zeer succesvol mee aan grote pokerevenementen en door meer aandacht in de media, is het wereldwijd steeds gewoner voor vrouwen om een gokje te wagen en hun skills te laten zien. Het fysieke casino is echter nog vaak een intimiderende plek voor veel vrouwen en met de komst van online casino’s is die drempel ineens een stuk lager geworden; een online casino biedt een veilige omgeving en geeft spelers bovendien privacy en anonimiteit.Uit een onderzoek in de VS blijkt dat in 2021 ruim 4,6 miljoen vrouwen zich ingeschreven voor casino apps om mee te doen aan sportweddenschappen; een stijging van 115% ten opzichte van het jaar daarvoor. Hoewel de stijging gedeeltelijk kan worden toegeschreven aan de COVID-pandemie, is er weinig twijfel dat de vrouwelijke gok trend zich verder zal voortzetten, zowel in de VS als ook in Nederland.Vrouwen zijn, in de door mannen gedomineerde wereld, een enorme potentiële bron van inkomsten en goksites zijn daarom sinds de opening van de markt uiterst proactief in het afstemmen van hun advertenties op vrouwelijke spelers. Een manier waarop ze dit doen is door meer vrouwen in beeld te brengen, die niet alleen in een leuk glitterjurkje achter een mannelijke speler staan, maar gewoon zelf een inzet plaatsen.Ook het gebruik van BN’ers, zoals Kim Feenstra in de reclames van Toto, draagt bij aan het verder ‘normaliseren’ van gokken. Andere tactieken om vrouwen naar het casino te krijgen zijn onder andere door te adverteren via social media, waar vrouwen vaak actiever zijn dan mannen en door goksites, games en technologieën te gebruiken die vrouwen aanspreken.Ook de opkomst van voetbalcompetities voor vrouwen is in de laatste jaren in een stroomversnelling geraakt en de nieuwe sportweddenschappen die hierdoor mogelijk zijn, dragen bij aan de toename van de populariteit en de advertenties die op een specifieke doelgroep kunnen worden gericht. Lisa Diaz, CEO van het bedrijf “ BettingInHeels “, is aangemoedigd door wat ze ziet: “Ik denk gewoon dat het een grote stap voor ons is, we kunnen nu echt een door mannen gedomineerde wereld betreden omdat sportweddenschappen overal zijn.”Voor veel vrouwen biedt gokken een mogelijkheid om sociaal te zijn en te genieten van een avondje met vrienden. Met activiteiten zoals gokken in casino’s, naar de bingo gaan, of door speelautomaten te spelen in speelhallen, is het een opwindende vorm van entertainment die hand in hand gaat met een leuke avond. Maar ook loterijen en krasloten zijn een vorm van kansspelen waar veel vrouwen aan meedoen, waarbij er geen of in mindere mate sprake is van een sociaal aspect, maar waar nog steeds de opwinding van het spel centraal staat.Een andere reden om te gokken is om de stress van het dagelijks leven en andere, serieuzere problemen te blokkeren. Vrouwen hebben de neiging om veel van hun stress en teleurstelling te internaliseren en het willen ontsnappen aan de realiteit is een veel voorkomend thema bij vrouwen die ongezonde gokgewoonten ontwikkelen. Herhaaldelijk gokken op bijvoorbeeld slot machines kan iemand in een bijna trance-achtige staat brengen, waardoor men zich niet bewust is van de buitenwereld, of de financiële gevolgen.Wanneer het aankomt op disfunctionele relaties, huiselijk geweld of een of andere vorm van misbruik, kunnen vrouwen online gokken als een veilig toevluchtsoord zien. Mogelijk hebben ze problemen thuis, zijn ze het beu om de verzorger van de kinderen te zijn, of ze zijn bang om zich volledig te binden. Gokken helpt in dat geval als een vorm van zelfmedicatie, die minder schadelijk lijkt dan bijvoorbeeld drugs of alcohol. Ook verveling en eenzaamheid zijn redenen voor vrouwen om te beginnen met gokken.Verschillende klinieken en meldpunten merken dat het aantal gokverslaafden sinds de invoering van de wet is gestegen. Onder meer bij het Trimbos-instituut spreekt men van een stijging, en zo ook bij Hervitas, een gok verslavingsinstelling in Zeist. Bij die laatste melden zich nu 50 procent meer verslaafden dan voor de invoering van de kansspelwet.De instelling ziet voornamelijk mensen tussen de 22 en 35 jaar oud met een gokverslaving, waarbij schulden van 50.000 euro geen uitzondering zijn. Bij LoketKanspel , waar mensen zichzelf met problemen kunnen aanmelden, wordt opgemerkt dat de vele gokreclames een negatief effect hebben. Van vrouwelijke gokkers is verder bekend dat ze neiging hebben om zich te schamen wanneer ze hulp nodig hebben bij gokproblemen en vaak proberen ze hun gokverslaving zo lang mogelijk te verbergen voor de buitenwereld.Voor velen van hen is het heel gebruikelijk om meerdere accounts te hebben en te spelen bij casino’s zonder Cruks, die geen vergunning hebben van de Nederlandse Kansspelautoriteit. Als iemand reeds een verplichte speelpauze heeft gekregen, is het Cruks omzeilen de enige optie om door te kunnen spelen. Vaak vindt het gokken zonder aansluiting bij Cruks plaats bij buitenlandse casino’s. Buitenlandse casino’s geven namelijk vaak grote welkomstbonussen en extra’s die het aantrekkelijk maken om te blijven spelen, maar in deze casino’s is vaak geen toezicht en daardoor kan een verslaving steeds verder uit de hand lopen.Uiteraard geldt dit scenario ook voor mannelijke gokkers, maar verslavingsproblemen bij mannen zijn in de huidige samenleving meer geaccepteerd, simpelweg omdat mannen al veel langer gokken dan vrouwen. Maar nu de gender gap in online casino’s steeds kleiner wordt, is het duidelijk dat de maatschappij enigszins achter ligt op schema.Er rust nog een te groot taboe op gokproblemen bij vrouwen en de drempel om tijdig hulp te zoeken, ligt op dit moment nog vrij hoog, terwijl de toestroom naar de online casino’s juist wordt aangemoedigd. Als antwoord op dit probleem zien we bijvoorbeeld dat vrouwen het heft in eigen handen nemen om te praten over hun gokproblemen, zoals in de podcast The Broke Girl Society Omdat er op dit moment nog onderzoek wordt gedaan naar het speelgedrag in Nederland, zullen we de laatste cijfers even moeten afwachten om te zien welke gevolgen de online casino’s op de lange termijn zullen hebben voor vrouwen in onze samenleving. En hoewel gokken zonder Cruks voor sommige spelers uit de hand kan lopen, blijft het spelen in een online casino desondanks een leuke vorm van entertainment waar we veel plezier aan kunnen beleven.