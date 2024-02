Sterrenkijken op het Spaanse eiland Formentera

Laatst geüpdatet op februari 29, 2024 by Redactie

Het vakantie-eiland Formentera staat bekend om zijn azuurblauwe water, witte stranden, leuke dorpjes en de algemene relaxte en ontspannen sfeer. Minder bekend is de schitterende sterrenhemel die je in de avonden en nachten kunt zien omdat er geen lucht- en lichtvervuiling op het eiland is. Niet voor niets ontving het eiland in mei 2023 dan ook een Starlight Tourist Destination-certificering van de Starlight Foundation. Deze certificering is een waarborg dat Formentera vanwege zijn zeer heldere nachtelijke hemel voor liefhebbers van sterrenkijken een uitstekende bestemming is. Veel Nederlanders en Belgen wonen en leven in stedelijke omgevingen waar het zien van een spectaculaire sterrenhemel door een overvloed aan lichtvervuiling niet meer mogelijk is. De toeristische dienst heeft een specifieke brochure ontwikkeld voor sterrenk ijken. De brochure is gratis te downloaden via deze link:

Beste tijdstip en locaties

Het voorseizoen april en mei en de maanden september en oktober zijn een ideale tijd om het eiland te bezoeken om sterren te aanschouwen. Voor een 5-sterren ‘stargazing’ ervaring ga je bijvoorbeeld naar het Barbaria-gebied op het meest zuidelijke punt van het eiland, bekend vanwege de vuurtoren van Cap de Barbaria. Loop in de richting van de Torre des Garroveret – een oude verdedigingstoren – en je hebt de perfecte plek om én een magistrale zonsondergang te zien én uren naar de nachthemel te turen. Een andere plek op het eiland om de Melkweg met het blote oog waar te nemen is het La Mola vuurtorengebied op het oostelijke puntje van het eiland, ook dé locatie om zonsopgang te aanschouwen. Een andere ideale plek is Can Marroig dat een gevarieerd rotsachtig landschap heeft en omgeven is door de natuur.

Milieu

Het eiland heeft strenge milieuwetten die de fragiele natuur van Formentera moeten beschermen. De toeristische dienst van Formentera zet zich al jaren in op het gebied van duurzaamheid, zo is het verboden huurauto’s vanaf Ibiza mee te nemen en worden er steeds meer laadpalen geplaatst voor elektrische (huur)auto’s. Voor anker gaan mag alleen op aangewezen plekken om het kwetsbare Posidonia zeeggras te beschermen.

Gemiddelde temperatuur

Formentera maakt onderdeel uit van de Spaanse Balearen eilandengroep en ligt in de Middellandse Zee. Temperatuur tussen mei en oktober varieert van 22 tot 28 graden. Ook de wintermaanden zijn aangenaam met gemiddeld 5 uur zon per dag. Het eiland heeft geen eigen luchthaven, het is te bereiken via Ibiza met een boottocht van 30 minuten.