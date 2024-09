Stevig, sappig en met veel umami: Shiitake

Laatst geüpdatet op september 19, 2024 by Redactie

De shiitake paddenstoel is bijzonder aromatisch en ruikt licht naar knoflook. Het komt oorspronkelijk uit Oost-Azië en geeft aan veel gerechten een bijzonder tintje omdat het naast bitter, zout, zoet en zuur ook de smaakkwaliteit ‘umami’ heeft, die met de tong waarneembaar is. Umami (van het Japanse ‘umai’ voor ‘vlezig en stevig’) is te danken aan het van nature aanwezige glutamaat.

Gebruik

Thuiskoks kunnen de delicate shiitake paddenstoel gebruiken voor salades, soepen en sauzen, Aziatische stoofschotels, risotto, pasta en lasagne. Het smaakt goed als bijgerecht bij gevogelte, vis en zeevruchten en bij gewokte groenten.

Een medicinale paddenstoel

De shiitake heeft een korte steel en een licht- tot donkerbruin gekleurde klokvormige hoed die wel twaalf centimeter hoog kan worden. Het vruchtvlees is stevig, sappig en wit tot bruinachtig van kleur. Bij verse champignons is de hoed gewelfd. In China en Japan wordt de paddenstoel al meer dan 2000 jaar gewaardeerd als eetbare en medicinale paddenstoel. Omdat de teelt arbeidsintensief is en de opbrengst laag, is shiitake een van de duurste gekweekte paddenstoelen. Door het relatief lage watergehalte in vergelijking met andere paddenstoelen is hij echter zeer zuinig, dus ongeveer 150 gram is genoeg voor één portie.

Gezond

Qua ingrediënten scoren shiitake-paddenstoelen naast veel waardevolle eiwitten ook punten, vooral met B-vitamines en magnesium met slechts 42 kilocalorieën per 100 gram.



Verse producten zijn te herkennen aan het stevige vruchtvlees, dat aangenaam licht naar knoflook ruikt. Zoals alle gekweekte paddenstoelen is shiitake doorgaans nauwelijks besmet en kan deze voorzichtig worden schoongemaakt met keukenpapier. Als je wilt, kun je het ook kort afspoelen met water in een zeef en daarna droogdeppen.

Gevoelige mensen opgepast!

Bij bijzonder gevoelige mensen kan de consumptie van shiitake paddenstoelen af ​​en toe leiden tot ernstige huidreacties. De zeldzame zogenaamde shiitake-dermatitis wordt waarschijnlijk veroorzaakt door natuurlijke ingrediënten van de schimmel en wordt gekenmerkt door strookvormige roodheid van de huid op het lichaam, de armen en benen, maar ook in het nekgebied. Deze symptomen kunnen optreden na het eten van zowel rauwe als gekookte paddenstoelen.