Stijlvol én budget friendly: Zo vul je jouw zomergarderobe voordelig aan

De wereldwijde inflatie is de afgelopen tijd een belangrijk onderwerp geweest, zowel vorig jaar als dit jaar. In april 2023 bleek dat consumentengoederen zelfs 5,2% duurder waren dan een jaar eerder. Deze prijsstijging heeft een merkbare impact op ieders portemonnee. Veel mensen ervaren dat er na het betalen van de vaste lasten en de boodschappen weinig geld overblijft voor leuke uitjes of nieuwe kleren. Daarom geven wij in dit artikel drie geld besparende tips om jouw zomergarderobe op een modebewuste manier aan te vullen.

1. Maak een prioriteitenlijstje

Is het bij jou ook wel eens voorgekomen dat je naar een winkel ging zonder enig idee wat je nodig had en thuiskwam met allerlei kledingstukken die je uiteindelijk niet vaak gedragen hebt? Het kan helpen om een prioriteitenlijstje te maken met kledingstukken die je echt graag wilt toevoegen aan jouw zomergarderobe en hier een bijbehorend budget voor op te stellen. Zo ben je en goed voor je portemonnee, voorkom je impulsaankopen én ben je duurzaam bezig omdat je alleen kleding koopt die je echt nodig hebt.

2. Stel kwaliteit boven kwantiteit

Een andere slimme manier om jouw zomergarderobe aan te vullen is door kwaliteit boven kwantiteit te stellen. In plaats van te streven naar een uitpuilende kledingkast vol fast fashion items die snel verslijten, kun je je beter richten op het opbouwen van een kwalitatieve en tijdloze garderobe. Dit is niet alleen duurzaam, maar op de lange termijn ook kostenbesparend. Zie het kopen van kwalitatieve items als een investering, waar het goedkope shirtje kapotgaat, gaat het kwalitatieve shirtje nog jaren mee.

3. Koop in de sale of bezoek een outletcentrum

De welbekende eind-van-het-seizoen-sale is natuurlijk een goede, geld besparende, manier om jouw zomergarderobe aan te vullen. Maar deze sales zijn natuurlijk wel pas, zoals de naam al zegt, aan het einde van het seizoen. Gelukkig bestaat er ook een slimme manier om tijdens de zomerperiode betaalbare en modieuze kleding te bemachtigen: een bezoek aan een outletcentrum. In deze centra kun je namelijk altijd profiteren van een vaste korting van 30% op de retailprijs.



“In ons outletcentrum krijg je altijd 30% tot 70% korting op de originele retailprijs. Daarnaast organiseren we vaak activiteiten en thema dagen waarbij je nóg meer korting krijgt. Outletshoppen is dus de perfecte manier om jouw garderobe aan te vullen met kwalitatieve en trendy items zonder dat je er de hoofdprijs voor betaalt,” aldus Marcel Herben, Center Manager van Amsterdam The Style Outlets.



Dus bij het budget friendly aanvullen van jouw zomergarderobe hoef je zeker niet in te leveren op stijl en kwaliteit. Integendeel, door bedachtzaam om te gaan met je geld loop jij er de hele zomer stylish bij en houd je geld over voor andere leuke, zomerse activiteiten.