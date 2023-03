Stijlvolle en smakelijke wortelgroenten

Ruwe groenten zoals pastinaak, bieten en wortelen zijn zowel gezonde als milieuvriendelijke ingrediënten. Net als de groene bladeren voegen wortelgroenten essentiële mineralen en vitaminen toe aan onze voeding. De wortelgroenten bevatten ook veel voedingsvezels, iets waardoor we ons na de maaltijd vol en voldaan voelen. Voedingsvezels zorgen ook voor voedsel voor de darmbacteriën in de dikke darm, wat het immuunsysteem ten goede komt en het ledigen van de darmen vergemakkelijkt.

Lees ook: Eet jij met kleur in gedachten?

Het bord vullen met grondstoffen die van nature verschillende kleuren hebben gekregen, is een goede manier om ervoor te zorgen dat het lichaam de voedingsstoffen binnenkrijgt die het nodig heeft. Rode biet en pastinaak lijken qua voedingswaarde behoorlijk op elkaar. Zoals veel wortelgroenten bieden ze goede kalium en voedingsvezels. Pastinaak bevat meer vitamine C. De wortel heeft in principe ook een vergelijkbare samenstelling, maar wijkt iets af door het hoge gehalte aan beta-caroteen. Beta-caroteen is een antioxidant die in het lichaam kan worden omgezet in vitamine A. De groene bladgroenten spinazie en rucola bevatten belangrijke mineralen zoals foliumzuur, ijzer en magnesium.

Vooral met betrekking tot rode biet is er onderzoek dat aantoont dat mensen die geconcentreerd bietensap drinken hun hoge bloeddruk konden verlagen. Dit is een gevolg van het relatief hoge nitraatgehalte van rode biet, dat in het lichaam wordt omgezet in nitriet en stikstofmonoxide, wat op zijn beurt de vaten verwijdt. Maar er is meer onderzoek nodig voordat er directe voorschriften kunnen worden gegeven.

Goede smaken en makkelijk te bereiden

In de oven grill je eenvoudig diverse wortelgroenten, ingesmeerd met olie. Ze kunnen in hun geheel worden gegrild, in stokjes of gewoon in grove stukken. Houd er rekening mee dat de pastinaak sneller zacht wordt dan de wortel en rode biet.

Laat je inspireren door onze gevulde worteltjes op de foto en voel welke smaken jij lekker vindt en vindt passen bij de lichtzoete wortelgroenten.

Lees ook: De gezondheidsvoordelen van kruisbloemige groenten

Dit is hoe we het deden:

We weekten hele wortelen en pastinaak tot ze bijna zacht waren en sneden ze vervolgens lichtjes, bijna als een broodje.

De wortel is gevuld met gehakte en gebakken boerenkool, fijngehakte zure appel en gegarneerd met een beetje sesamdressing gemaakt van sesampasta, citroen en water. Het is ook goed om blauwe kaas, gehakte walnoten en een beetje goede olie erover te verkruimelen in plaats van de sesamdressing.

De nek van de pastinaak is gevuld met gesneden prei en geraspte zoete amandelen, beide even gebakken in boter of olie met een beetje fijngehakte knoflook. Laat gerust een beetje druppelen. Besprenkel met tamari of soja.

Tip voor bietenliefhebbers is om het te “hazelbacken“. Snijd de rode biet bijna helemaal door, bestrijk met boter of olie en zout en braad in de oven, eventueel met paneermeel.