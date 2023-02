Stijve nek? Zo blijf je flexibel

Laatst geüpdatet op februari 3, 2023 by Redactie

De rug doet pijn, de nek is stijf. Acht uur per dag zitten – dat laat zijn sporen na. Als je een klassieke kantoorbaan hebt, zoek dan naar balans door te sporten. Anders bestaat het risico dat spieren, pezen en banden minder elastisch worden. Rekken helpt spanning los te laten. Het is op elke leeftijd mogelijk om flexibeler te worden door te stretchen. Hoe je dat doet, lees je hier.

Statisch of dynamisch rekken

Statisch strekken, ook wel ‘strekken’ genoemd, houdt in dat je het een paar seconden vasthoudt. Neem hiervoor een houding aan waarin je trekt en het een lichte pijn geeft. Als het trekken afneemt, kun je doorgaan met bewegen. Gecontroleerd verlaat je de pose na 15 tot 45 seconden. Bij de meer actieve techniek, dynamisch strekken, laat je de strekpositie in een vloeiende beweging los en ga je er weer in.

Rek niet uit als je spieren pijnlijk zijn

Naast een goede houding is het belangrijk “de oefeningen niet te snel en schokkerig uit te voeren”. Strek dus eerst voorzichtig uit en luister naar je eigen lichaam om het weefsel te beschermen. Let er bij het strekken op dat je niet te lang of te intens uitrekt. Als je regelmatig wilt stretchen, kun je dit 15 tot 20 minuten per dag doen, tot drie dagen per week. Trouwens: als je spieren pijn doen, moet je strekken vermijden. Gedurende deze tijd herstelt het spierweefsel zich en herstelt het kleine, zeer fijne verwondingen in de vezels.