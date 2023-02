Stop met multitasken! Hier is het waarom en hoe

Laatst geüpdatet op februari 9, 2023 by Redactie

Hoeveel dingen doe je nu?! Multitasken betekent meer dan één ding tegelijk doen. Hou op. Veel mensen zijn er trots op effectieve multitaskers te zijn, omdat ze denken dat het hen helpt tijd en geld te besparen. Het menselijk brein is daar echter niet neurologisch voor bedraad, ongeacht het geslacht. Dus aannemen dat vrouwen betere multitaskers zijn dan mannen is een mythe.

Een vrouw kan haar immuunsysteem verzwakken door continu intellectuele gegevens te verwerken zonder rust, vooral wanneer hormonen beginnen te veranderen en ze vatbaarder wordt voor stress. Stressvol gedrag dat telomeren verkort en hersencelveroudering bevordert, omvat alles dat je uit het ‘nu’ haalt. Dit omvat stilstaan bij het verleden, zorgen maken over de toekomst, overdrijven van gevaren en multitasking. Bovendien heeft het focussen op meerdere dingen tegelijk een negatieve invloed op de geestelijke gezondheid en het welzijn en vermindert het je concentratievermogen, wat leidt tot meer angst, chronische stress en depressie.

Geheugenverlies – Verlaagd IQ

Studies hebben aangetoond dat multitasking de hersenstructuur permanent verandert en grijze massa vermindert, wat een negatieve invloed heeft op het geheugen en IQ, wat resulteert in slechte cognitieve prestaties en 40% productiviteitsverlies, vergelijkbaar met de hele nacht opblijven of marihuana roken. De synapsen die tijdens het multitasken in de hersenen vuren, vertonen vergelijkbare patronen die worden waargenomen bij patiënten met dementie.

Proefpersonen hebben ook verminderde emotionele controle en empathie getoond terwijl ze blijk gaven van inferieure managementvaardigheden omdat ze niet gefocust zijn en snel afgeleid zijn. Multitasken verstoort de focus, waardoor je voor geen van beide taken aanwezig bent. Het resultaat is dat het je prestaties verlaagt en je vatbaarder maakt voor cognitieve fouten. Daardoor duurt het herhaaldelijk langer om de opdrachten uit te voeren. Simpel gezegd, multitasken resulteert meestal in een waardeloze klus bij meerdere activiteiten.

Hoe single-tasking superieur is

Als je je tijd wilt maximaliseren, is het antwoord single-tasking, omdat het de beste methode is om de energie van je hersenen te gebruiken, waardoor er minder stress en meer energie ontstaat. Het resultaat is dat je productiever wordt en met volle teugen geniet van elk project. Daarnaast presteren we veel beter als we ons volledig op één ding tegelijk focussen.

Hoe de multitasking-gewoonte te doorbreken en meer te doen

Stoppen met multitasken kan een uitdaging zijn als het na verloop van tijd een gewoonte is geworden, maar het is mogelijk.

Stap 1: Beoordeel de verschillende dingen die je probeert te bereiken

Stap 2: Bepaal je prioriteiten

Hier zijn enkele managementtips

Ruim de rommel op: Rommel zorgt voor stress en afleiding en kost tijd, geld en energie. Het heeft invloed op je vermogen om werk efficiënt gedaan te krijgen, te beschikken over wat je nodig hebt wanneer je het nodig hebt en je vermogen om je te concentreren op wat essentieel is.

Krijg een planner: Organiseer je activiteiten in een planner met een lijst van belangrijkheid. Maak een werkschema.

Houd je tijd bij: In plaats van constant tussen taken te wisselen, stel je een timer in en besteedt je een bepaalde hoeveelheid tijd om je aandacht volledig aan het ene ding te besteden voordat je naar het andere overschakelt.

Beperk afleiding: Schakel meldingen op je telefoon of computer uit, meld je af voor dingen die je niet nodig hebt, zoek een rustigere werkplek en sluit sociale-mediasites af.

Neem pauzes: Blijf alert door regelmatig te strekken, water te drinken, voor het raam te staan en te ademen. Sla geen maaltijden over.

Wees opmerkzaam: Door mindfulness aan je leven toe te voegen, kun je je meer bewust worden van wanneer je wordt afgeleid. Mindfulness kan ook je vermogen verbeteren om je te concentreren en aandacht te besteden aan wat je doet, en geaard te blijven in het huidige moment.

Spiritueel gesproken

Veel spirituele paden praten over het leven met eenpuntig bewustzijn. Creativiteit stroomt als je in de zone komt, en dingen worden foutloos en moeiteloos gedaan. Multitasken is in tegenspraak met elke universele wet die ons leert om bewust en verbonden met ons innerlijk in het nu te leven.



Er zijn bewuste of onbewuste gewoonten die ons leven beheersen. Daarom is het onze verantwoordelijkheid om het collectieve bewustzijn te vergroten door onze acties te beheersen om bij te dragen aan een beter, gezonder milieu. Jezelf op de juiste manier tempo maken en dingen doen waardoor je je goed voelt, vertraagt veroudering. Vrouwen moeten zich goed voelen om geweldige dingen te doen, terwijl mannen dingen moeten doen om zich goed te voelen. Multitasken is niet het antwoord; concentreer je in plaats daarvan tegelijkertijd op één ding om je geestelijke gezondheid, welzijn en productiviteit te verbeteren.