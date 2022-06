Strakke budgethouders opgelet: sla de koffie over voordat je gaat shoppen

Als je probeert om impulsaankopen te verminderen, wil je misschien wachten met het drinken van die koffie. Een internationale studie onder leiding van de University of South Florida (USF) heeft uitgewezen dat cafeïne invloed heeft op wat je koopt en hoeveel je uitgeeft tijdens het shoppen.

Het onderzoeksteam voerde drie experimenten uit in winkels – een industrie die steeds vaker koffiebars toevoegt aan hun ingangen. In hun studie ontdekten ze dat shoppers die een kopje gratis cafeïnehoudende koffie dronken voordat ze door de winkels dwaalden, ongeveer 50 procent meer geld uitgaven en bijna 30 procent meer artikelen kochten dan shoppers die cafeïnevrij of water dronken.

“Cafeïne, als een krachtig stimulerend middel, geeft dopamine vrij in de hersenen, wat de geest en het lichaam opwindt. Dit leidt tot een hogere energetische toestand, wat op zijn beurt de impulsiviteit verbetert en de zelfbeheersing vermindert”, zegt hoofdauteur Dipayan Biswas, de Frank. Harvey bijzonder hoogleraar marketing bij USF. “Als gevolg hiervan leidt cafeïne-inname tot winkelimpulsiviteit in termen van een groter aantal gekochte artikelen en meer uitgaven.”

De experimenten bestonden uit het plaatsen van een espressomachine bij de ingangen van een winkelketen en woonwarenhuis in Frankrijk en een warenhuis in Spanje. Bij binnenkomst kregen meer dan 300 shoppers een gratis kopje – met ongeveer de helft aangeboden koffie die ongeveer 100 mg cafeïne bevatte en de anderen cafeïnevrij of water. Vervolgens deelden ze hun bonnetjes met de onderzoekers toen ze de winkels verlieten. Het team ontdekte dat cafeïnehoudende personen een significant hoger aantal artikelen kochten en meer geld uitgaven in vergelijking met degenen die cafeïnevrij of water hadden.

Onderzoekers ontdekten dat cafeïne ook van invloed was op het soort items dat ze kochten. Degenen die cafeïnehoudende koffie dronken, kochten meer niet-essentiële items dan de andere shoppers, zoals geurkaarsen en geuren. Er was echter een minimaal verschil tussen de twee groepen als het ging om utilitaire aankopen, zoals keukengerei en opbergmanden.

Ze zetten een vierde experiment op in een laboratorium en kregen vergelijkbare resultaten, dit keer met betrekking tot online winkelen. Ze verdeelden de studiepool van 200 business schoolstudenten tussen individuen die cafeïnehoudende en cafeïnevrije koffie consumeerden en vroegen hen om te kiezen welke items ze zouden kopen uit een vooraf geselecteerde lijst van 66 opties. Degenen die cafeïne consumeerden, kozen meer items die als impulsieve aankopen werden beschouwd, zoals een stimulator, terwijl anderen meer praktische items kozen, zoals een notebook.

“Hoewel matige hoeveelheden cafeïne-inname positieve gezondheidsvoordelen kunnen hebben, kunnen er onbedoelde gevolgen zijn van cafeïne tijdens het winkelen,” zei Biswas. “Dat wil zeggen, consumenten die impulsieve uitgaven proberen te beheersen, moeten vermijden om cafeïnehoudende dranken te consumeren voordat ze gaan winkelen.”