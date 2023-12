🎄 Stralen tijdens de feestdagen: 8 gouden tips van stylist Jeltje van der Pol

Laatst geüpdatet op december 18, 2023 by Redactie

De feestdagen komen eraan en we dromen er allemaal van om eruit te zien alsof we rechtstreeks uit een kerstfilm zijn gestapt. Kledingstress? Maak je geen zorgen: stylist Jeltje van der Pol (Instagram: @jel_nl) staat klaar met acht gouden tips om er feestelijk uit te zien zonder diep in je portemonnee te hoeven tasten. Ontdek hoe je met slimme keuzes en een vleugje creativiteit de perfecte feestlook creëert!

⭐ Tip 1: Kijk in je kast met een frisse blik

Begin bij wat je al hebt en herontdek je kledingkast! Geef oude items een nieuwe flair door slim te combineren. Een oudere jurk blaas je gemakkelijk nieuw leven in met een glitterpanty en ander paar schoenen. Dit is niet alleen budgetvriendelijk, maar ook duurzaam!

⭐ Tip 2: Investeer slim in tijdloze trends

Blijf op de hoogte van de laatste trends, maar investeer slim. Kies voor veelzijdige items die met verschillende outfits te combineren zijn. Dit geeft een moderne twist aan je look zonder dat je een hele nieuwe outfit hoeft aan te schaffen. Met een trendy metallic clutch gecombineerd met een little black dress kan je jaren vooruit!

⭐ Tip 3: Accentueer met make-up en haar

Feestelijke make-up en een mooi kapsel kunnen je hele uitstraling transformeren. Ga voor een glanzende oogschaduw of knalrode lippen. Een eenvoudige knot of krullen met wat glinsterende haaraccessoires tillen je hele look naar een hoger niveau.

⭐ Tip 4: Organiseer een kledingruil

Organiseer een kledingruil met vrienden of familie. Dit is een leuke manier om ‘nieuwe’ items te krijgen zonder iets nieuws te kopen. Het is ook een geweldige kans om elkaar stijladvies te geven en samen nieuwe looks te creëren. Duurzaam, voordelig én gezellig!

⭐ Tip 5: Ga voor tweedehands

Tweedehands shoppen is hot. Kijk dus zeker ook eens in vintage kledingwinkels, kringloopwinkels of op online platformen zoals Vinted, Sellpy, Zalando Pre-Owned of natuurlijk Marktplaats voor unieke vondsten. Duurzaam én stijlvol – een win-winsituatie voor je garderobe en het milieu!

⭐ Tip 6: Mix & match

Op websites als Pinterest kun je heel veel outfit inspiratie opdoen. Dit is vooral handig om de kleding die je al in je kast hebt hangen een twist te geven en eens anders te combineren. Heb je een zilveren rok? Zoek dan bijvoorbeeld op ‘outfit idee zilveren rok feestdagen’ en je hebt een pagina vol inspiratie!

⭐ Tip 7: Blijf jezelf

Kies kleding waarin je je comfortabel voelt. Of je nu altijd in een jurk loopt of liever een spijkerbroek draagt, kies kleding die bij jou past. Ga voor mooie stoffen en vermijd knellende of kreukelige kleding. En vergeet niet: feestkleding moet wasbaar zijn, want rode wijnvlekken gebeuren nu eenmaal ;-). 🍷

⭐ Tip 8: Vooruitdenken is regeren

Sla je slag in de uitverkoop ná de feestdagen. Je hebt dan grote kans op kortingen op alle glitters en pailletten. Hoe leuk is het als je van dat ene dure merk een item kunt scoren voor de helft? Eén ding is zeker: je bespaart jezelf een hoop kledingstress voor volgend jaar!