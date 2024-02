Strandconcert Live on the Beach met Acda en de Munnink

Laatst geüpdatet op februari 5, 2024 by Redactie

Acda en de Munnik zullen deze zomer een groot strandconcert geven op het strand van Scheveningen. Dit concert maakt deel uit van de serie Live on the Beach strandconcerten en is tevens het openingsconcert van de editie van 2024.



Wanneer Thomas Acda en Paul de Munnik in maart 2023 hun reünie aankondigen, verkopen zij in één uur tijd zes keer de Ziggo Dome uit en voegen daar later nog eens vier concerten in Ahoy aan toe. Daar komt nu ook hun strandconcert op Scheveningen bij! Het succes lacht beiden toe. BNNVARA maakte onlangs de documentaire serie ‘Woorden van een ander” van het duo. Niet eerder waren zij zo populair als nu.



Naast Acda en de Munnik zal eerder deze avond ook Van Dik Hout op het Scheveningse podium staan. Van Dik Hout viert in dit jaar het 30 jarig bestaan van ‘Stil in mij’. Misschien wel de grootste Nederlandstalige hit ooit geschreven.



Organisator Arwin Touw: “We zijn blij dat we Acda en de Munnik op het Live on the Beach podium hebben kunnen krijgen. Hoe kunnen we de serie Live on the Beach strandconcerten van deze zomer dan ook beter beginnen dan met Acda en de Munnik. Dit kan dan ook niet anders dan één groot feest worden!”



Live on the Beach vindt ieder jaar plaats in Scheveningen, op het strand bij het noordelijk havenhoofd. Op eerdere edities van de grote strandconcerten traden onder andere Marco Borsato, Golden Earring, Kensington, Doe Maar, Anouk, De Staat, Danny Vera en Keane op. De concerten trekken jaarlijks vele tienduizenden bezoekers uit heel Nederland.



De voorverkoop start vrijdag 9 februari om 10:00 uur www.ticketmaster.nl

Live on the Beach donderdag 29 augustus: Acda en de Munnik

Tickets & informatie: www.ticketmaster.nl

Locatie: Strand van Scheveningen t.h.v. Noordelijk Havenhoofd Den Haag

Ticketprijs: € 60,00 (excl. servicekosten)