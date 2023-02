Strandconcert Live on the Beach met Anouk en BLØF

Laatst geüpdatet op februari 6, 2023 by Redactie

Anouk en BLØF openen komende zomer de serie Live on the Beach strandconcerten. Donderdag 31 augustus betreden deze twee topartiesten het podium op het strand van Scheveningen. Zowel BLØF als Anouk hebben een grote schare fans en staan beide garant voor uitverkochte stadionshows.



Het voorprogramma wordt verzorgd door Claude. Sinds de release van ‘Ladada (Mon Dernier Mot)’ is Claude één van de meest gewilde upcoming artiesten van Nederland. Zijn nummer is na release al meer dan 17 miljoen keer gestreamd, staat inmiddels ruim 12 weken in de Top 40 en bereikte de #1 positie van zowel de Spotify Top 50 als de Top 40.



Organisator Arwin Touw: “We zijn blij dat we deze twee giganten op één avond samen op het Live on the Beach podium hebben kunnen krijgen. Anouk is al eerder te gast geweest, maar niet eerder in combinatie met een andere artiest. En dan eindelijk BLØF aan de Scheveningse kust in plaats van aan de Zeeuwse. Met de immens populaire Claude als support erbij wordt dit een avond met alleen maar hits, dat is duidelijk. Hoe kunnen we de serie Live on the Beach strandconcerten dan ook beter beginnen dan met deze artiesten. Dit kan dan ook niet anders dan één groot feest worden!”



Live on the Beach vindt ieder jaar plaats in Scheveningen, op het strand bij het noordelijk havenhoofd. Op eerdere edities van de grote strandconcerten traden onder andere Marco Borsato, Golden Earring, Kensington, Doe Maar, Krezip, De Staat, Danny Vera en Keane op. De concerten trekken jaarlijks tienduizenden bezoekers uit heel het land.



De voorverkoop start vrijdag 10 februari om 10:00 uur www.ticketmaster.nl



· Live on the Beach donderdag 31 augustus: Anouk en BLØF support: Claude

· Tickets & informatie: www.ticketmaster.nl

· Locatie: Strand van Scheveningen t.h.v. Noordelijk Havenhoofd Den Haag

· Ticketprijs: € 55,00 (excl. servicekosten)



© MarcVerhees