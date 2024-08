“Streetfood” in Turkije, delicatessen om te proeven in de straten

Laatst geüpdatet op augustus 13, 2024 by Redactie

De culinaire rijkdom van Turkije komt zowel tot uiting in vooraanstaande etablissementen die zijn bekroond met Michelin-sterren als in talloze eetkraampjes die de mogelijkheid bieden om authentieke delicatessen zoals Simit, Kumpir of Kokoreç te proberen. Ontdek hier alles over streetfood in Turkije.

Lees ook: 5 x mooie stranden van Turkije

De Simit: het dagelijks brood

Als we het hebben over de streetfood van Turkije, is de Simit (brood) een van de fundamentele pijlers. Deze eenvoudige bagel, bestrooid met sesamzaadjes, vind je in alle uithoeken van het land en wordt meestal als ontbijt gegeten, vers uit de oven en vergezeld van een glas thee. Het is ook gebruikelijk om het te serveren met Ayran, een verfrissend yoghurtdrankje.

Een verlangen naar “slachtafval”: Kokoreç

Kokoreç, een van de favoriete afhaalgerechten in Turkije, heeft schapen- of lamsdarmen als hoofdingrediënt. Gekruid, op spiesjes en gegrild wordt het resultaat uiteindelijk gesneden op een stuk brood geserveerd.



De bereiding van Kokoreç varieert echter afhankelijk van de plaats. In de kuststad Izmir doen ze het bijvoorbeeld vaak zonder tomaten en kruiden om de volle smaak van hun ingrediënten naar voren te brengen. Ook wordt spiesvlees, in tegenstelling tot anderen, in ringen gesneden en vervolgens in grote stukken geserveerd.

De vis delicatessen van de ‘straat’

Voor degenen die meer van vis dan van vlees houden, zijn eetkraampjes ook een ideale optie. Gevulde mosselen zijn een klassieker aan de Ottomaanse kust. Een smakelijk tussendoortje dat bestaat uit het vullen van de binnenkant van het weekdier met rijst of rozijnen. Het wordt meestal op smaak gebracht met kruiden, een snufje zout en afgewerkt met een paar druppels citroen om de grootste smaakexplosie te bereiken. Balik-ekmekes is een andere delicatesse die je nooit mag missen. Dit broodje, bereid met gegrilde vis, geserveerd met ui en groenten in een krokant broodje, is een onoverkomelijke verleiding en typisch voor kustwijken van de Turkse hoofdstad zoals Karaköy en Eminönü.

Lees ook: 10 redenen voor een vakantie naar Istanbul

Kumpir: wanneer de aardappel samensmelt met de kaas

De Kumpire is een sappige en sponsachtige snack tegelijk, die meteen in je ogen verschijnt zodra je hem ziet. Deze enorme geroosterde aardappel met boter, cheddarkaas en diverse toppings zoals onder meer maïs, olijven en wortelen is een succes bij de kraampjes aan de oevers van de Bosporus.



Ze zeggen dat de beste leveranciers van dit gerecht in Istanbul te vinden zijn, met name in de wijk Ortaköy, waar meerdere etablissementen strijden om de beste Kumpir te serveren.