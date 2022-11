Stress, angst of depressie? Vind geluk

Laatst geüpdatet op november 4, 2022 by Redactie

Als je ooit last hebt gehad van stress, of als de zwarte mist van depressie is neergedaald, zul je begrijpen hoe moeilijk het kan zijn. De meest elementaire taken nemen gigantische proporties aan en laten je overweldigd voelen. Het gevoel van mislukking en hopeloosheid kan volgen als een donkere schaduw.

Zelfs op een mildere schaal hebben we ons allemaal wel eens ongelukkig en ontevreden gevoeld met ons leven. In sommige gevallen kunnen voorgeschreven medicijnen nuttig zijn, maar het is belangrijk om veranderingen in je leven aan te brengen om de cyclus van negatief denken te stoppen.

Als we het gevoel hebben dat we falen, kunnen we de neiging hebben om in het dagelijks leven nog harder te proberen en onszelf dan mentaal in elkaar te slaan omdat we falen. Deze benadering dient alleen om een ​​negatieve cyclus op te zetten. Lichaam en geest raken uitgeput en onwel, we gebruiken onze tijd inefficiënt en voelen ons opnieuw gefaald.

Door echter te vertragen en de tijd te nemen om de rozen te ruiken terwijl we ons leven leiden, is het mogelijk om grote veranderingen aan te brengen in ons mentale welzijn en geluk.

1. Leef in het moment

Er zijn drie belangrijke aspecten van hoe we het leven zien, namelijk het verleden, het heden en de toekomst. Elk is belangrijk, maar er is er maar één die in aanmerking komt als leven.

Als je het soort persoon bent dat uitstelt over wat je tijdens een vergadering hebt gezegd, of je zorgen maakt over de onuitsprekelijke dronken daad van de avond ervoor, is het tijd om los te laten. Het kan niet worden veranderd of ongedaan worden gemaakt, en het verspillen van hersentijdstress is een verspilling van je leven.

Evenzo kunnen we op geen enkele manier weten hoe onze toekomst zal verlopen, en de tijd die we besteden aan ons zorgen maken over de hypotheekbetalingen van volgende week of dat we volgend jaar bij dezelfde partner zullen zijn, is een zinloze verspilling van kostbare tijd. Laat het gaan. Het visualiseren van elke zorg in een zwevende luchtbel, die kan worden weggeblazen, is een handig hulpmiddel. Wees je bewust van de koelte van de wind op je gezicht, het geluid van het gelach van je kind en de vreugde om een ​​geliefde in je armen te houden. Dit is de tijd waarin we echt leven.

Probeer een hobby of sport te beginnen waarbij een zekere mate van eenzaamheid en zelfredzaamheid een rol spelen. Op die manier hoeft je geest zich alleen op de taak te concentreren en is er alleen leven in dat moment. Er zijn zoveel opties voor iedereen. Ga op avonturen, ga paardrijden, probeer windsurfen, hardlopen of gewoon wandelen. Schilderen is ook een uitstekende keuze.

2. Evalueer je trainingsprogramma opnieuw

Het is aangetoond dat lichaamsbeweging heilzaam is in gevallen van stress en depressie, maar zorg ervoor dat je de juiste soort lichaamsbeweging doet. Mensen hebben de neiging om naar de sportschool te gaan en zichzelf uit te putten op een loopband of een spinning-les als een middel om stress in hun leven tegen te gaan. Het is begrijpelijk, want het is wat de media hen vertellen dat ze moeten doen, en er is altijd de kortetermijnhigh die wordt verkregen door de endorfines. Een gestrest lichaam is echter een ongezond lichaam, en dit soort oefeningen met hoge intensiteit kan contraproductief zijn voor deze personen.

Simpel gezegd, als je verhoogde niveaus van het stresshormoon – cortisol – hebt als een directe reactie op stress, is het dan logisch om te oefenen op een manier die meer fysieke stress op het lichaam legt, waardoor de cortisolproductie toeneemt?

De ervaring is dat lage intensiteit en bewuste oefeningen zoals meditatie, yoga, wandelen en zwemmen, aangevuld met bewegingssessies, resulteren in een fitte, gelukkige, gezonde en stressvrije persoon.

3. Breek los van gewoonten die je ervan weerhouden het leven ten volle te leven

Dit gaat over stoppen met onophoudelijk achter je staart aan te jagen. De oefeningen van meditatie en mindfulness worden gebruikt om een ​​veel gelukkiger en stressvrij leven te vinden. Deze techniek is niet religieus, lotus-etend of dragend spul, maar eerder een zeer praktische oefening die een groot verschil zal maken in hoe je je gedachten benadert.

Mindfulness moedigt je ook aan om enkele van de onbewuste denk- en gedragsgewoonten te doorbreken die je ervan weerhouden het leven ten volle te leven. Veel veroordelende en zelfkritische gedachten komen voort uit gewoontes

van denken en handelen. Door enkele van je dagelijkse routines te doorbreken, los je geleidelijk enkele van deze negatieve denkpatronen op…

Gewoonten doorbreken is eenvoudig. Het is zo simpel als niet in dezelfde stoel zitten tijdens vergaderingen, de televisie even uitzetten of een andere route naar het werk nemen.

4. Lach erom

Lachen is een goede therapie. Een avondje uit met vrienden laat je meestal stralen van oor tot oor, en helemaal opgetogen, met gelach in plaats van dat gin de vrolijke tonic is. Onderzoek heeft aangetoond dat lachen, zelfs geforceerd lachen, de cortisolspiegel verlaagt, gemeten in het speeksel.

Als een avondje giechelen met vrienden niet geregeld kan worden, kijk dan naar een grappige film op of ga naar een comedyclub. Als dat niet jouw ding is, zoek dan een lachtherapiesessie bij jou in de buurt.

5. Hypnotherapie

Er zijn veel geweldige therapieën, maar hypnotherapie is een geweldig hulpmiddel om je te helpen stress en angst in je leven te verminderen. Hypnotherapie kan gebruikt worden om een ​​volledig natuurlijke en diep ontspannen toestand mogelijk te maken. Dit biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van de uithoeken van het onderbewustzijn, een gebied waar we gewoonlijk geen toegang toe hebben. In deze ontspannen toestand verandert de hersengolflengte en wordt het onderbewustzijn open voor suggestie en in staat om oplossingen te accepteren. De onderliggende oorzaken van angst of stress kunnen worden aangepakt en er kan een weg voorwaarts worden gevonden. Hypnotherapie is een zeer positieve en levensverbeterende therapie voor mensen die lijden aan stress of angst.