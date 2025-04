Stressvrij sollicitatieproces: 5 tips om indruk te maken op HR-managers

Laatst geüpdatet op april 2, 2025 by Redactie

Elk bedrijf heeft behoefte aan competente managers. Zij zijn immers de sleutel tot het bepalen hoe een bedrijf zich op de markt kan handhaven. Ontdek hier hoe sollicitanten een positieve indruk kunnen maken en hun kansen op acceptatie kunnen vergroten. Om vandaag de dag een topfunctie te bemachtigen, is een goed cv niet meer voldoende. Vooral als het gaat om topwerkgevers en -posities, is de concurrentie tussen potentiële managers vaak hevig. HR-managers willen immers alleen de beste mensen op hun leidinggevende posities. Wil je tegenwoordig indruk maken op HR-managers, headhunters en personeelsfunctionarissen, dan moet je jezelf goed presenteren en hen op alle fronten overtuigen. De sleutel tot succes en hoe sollicitanten indruk kunnen maken op HR-managers, vatten we samen in de volgende vijf tips.

1. Neem een ​​standpunt in over sterke en zwakke punten

Over het algemeen presteren degenen die zich intensief richten op hun sterke en zwakke punten en hun positionering daarop baseren, het beste in het sollicitatieproces. Daarom moeten sollicitanten eerst nadenken over hun eigen sterke en zwakke punten en hoe deze relevant zijn voor de functie waarop ze solliciteren. Dit vormt de basis om kandidaten te overtuigen in hun sollicitatiebrief en later in het persoonlijk gesprek.

2. Pas documenten aan op de vereisten

Voor een overtuigende sollicitatie is het bovendien van belang om de zelfpresentatie af te stemmen op de functie. Hiermee laat je zien dat de sollicitant de functie-eisen goed heeft overwogen. Zo mogen in de sollicitatiebrief alleen soft skills worden genoemd die daadwerkelijk relevant zijn voor de functie. Het kan de sollicitant helpen om zijn/haar presentatie af te stemmen op de functiebeschrijving, zodat hij/zij zichzelf kan presenteren als een geschikte kandidaat.

3. Ondersteun vaardigheden met voorbeelden

Maar het is niet voldoende om alleen je eigen voordelen op te sommen. Als een sollicitant in de documenten of tijdens het sollicitatiegesprek specifiek melding maakt van een vaardigheid of eigenschap, moet hij of zij dit met een voorbeeld kunnen aantonen. Dit kun je het beste doen door eerst kort de beginsituatie te beschrijven en vervolgens je eigen acties en het eindresultaat te bespreken. Executive search-experts noemen dit een track record.

4. Ga geïnformeerd het sollicitatiegesprek in

Ook de voorbereidingen voor de interviewfase moeten worden afgestemd op de ontvangers. Daarom wordt sollicitanten geadviseerd om zich vooraf uitgebreid te informeren over hun contactpersonen en het bedrijf zelf. Hierdoor kunnen ze tijdens het gesprek constructieve vragen stellen over het bedrijf en kunnen ze naadloos overgaan van een eenzijdige zelfpresentatie naar een wederzijdse uitwisseling.

5. Toon interesse in het bedrijf

Of een sollicitant na het sollicitatiegesprek opnieuw wordt benaderd, hangt grotendeels af van de laatste indruk die de HR-manager na het sollicitatiegesprek achterlaat. De “mogelijkheid” om aan het einde vragen te stellen is geen aanbod, maar een verplichting. Als er geen vragen worden gesteld, wordt er vaak vanuit gegaan dat de aanvrager niet geïnteresseerd is. Deze vragen hoeven niet per se gedenkwaardig of ongewoon te zijn om onthouden te worden. Het is al voldoende dat er überhaupt vragen zijn gesteld. Je kunt bijvoorbeeld vragen hoe het onboardingproces verloopt of welke feedback de HR-manager kan geven over het sollicitatiegesprek zelf.