Succesvol slagen voor het assessment – 7 insidertips

Laatst geüpdatet op november 5, 2024 by Redactie

Voor veel sollicitanten kan een assessment center een echte uitdaging zijn. Onder druk staan, je beste beentje voorzetten en tegelijkertijd de concurrentie in de gaten houden: dit kan allemaal overweldigend lijken. Veel mensen weten niet hoe ze zichzelf correct moeten presenteren en hun sterke punten in het beste licht moeten zetten.



De meeste mensen hebben volkomen verkeerde ideeën over een modern assessment center. Vaak zijn het de kleine dingen die het verschil maken. Sollicitanten moeten zich niet alleen richten op specialistische kennis, maar ook blijk geven van hun sociale vaardigheden. In dit artikel leer je tips om je kansen in het assessment center te maximaliseren en een blijvende indruk achter te laten.

Wat is een assessment center precies en waarom is de voorbereiding daarop zo belangrijk?

Voordat kandidaten zich voorbereiden op een Assessment Center (AC), moeten ze weten dat er verschillende procedures zijn met verschillende geldigheid, dat wil zeggen dat ze een verschillende voorspellende kracht hebben met betrekking tot toekomstig gedrag. Goede praktijken delen echter enkele belangrijke elementen: persoonlijkheidstests of vragenlijsten, cognitieve prestatietests, interviews (soms met casestudies) en feedback.



Assessment centers worden vaak gebruikt om potentiële managers te identificeren, of het nu gaat om interne promoties of externe werving, vooral bij het zoeken naar managers. Ze kunnen ook worden gebruikt als onderdeel van individuele coaching om ontwikkelingspotentieel te identificeren. Kandidaten moeten zich daarom afvragen hoe zij zich optimaal kunnen voorbereiden op de daarin opgenomen onderdelen, zoals persoonlijkheidstests, cognitieve prestatietests, interviews en feedback.

7 tips voor een optimale voorbereiding op een assessment center

1. Ontdek het competentiemodel

Om goed voorbereid te zijn, moeten sollicitanten eerst informeren naar het competentiemodel van het bedrijf. Dit is een succesprofiel waartegen de kandidaten in het assessment center worden beoordeeld. Zelfs als het niet altijd transparant wordt gemaakt, is het de moeite waard om dit te vragen aan de personeelsafdeling of het adviesbureau dat de werkzaamheden uitvoert. Zo kun je waardevolle inzichten opdoen en ontdekken welke vaardigheden en gedragingen echt belangrijk zijn. Zelfs als er geen vast model is, helpt de uitwisseling om beter te begrijpen wat belangrijk is. Vragen stellen kan geen kwaad – en opent vaak nieuwe deuren om de vereisten te begrijpen.

2. Bereid trackrecords voor

Een andere tip is om vooraf na te denken over de successen uit je eigen professionele carrière en deze op te schrijven – vergelijkbaar met het maken van een cv. Hierdoor heb je concrete voorbeelden bij de hand en kun je deze met een gerust hart presenteren in het assessment center, zonder dat je lang hoeft na te denken. Je moet niet alleen technische successen meenemen, maar ook successen op het niveau van soft skills, zoals op het gebied van medewerkersleiderschap of teammanagement.

3. Oefen numeriek-analytische taken voor de prestatietest

Voor het cognitieve deel van een assessment center bestaat een simpele truc: je kunt je specifiek voorbereiden op numeriek-analytische toetsen. Oefeningen met getallenreeksen, zoals “2, 4, 6 – ?” of regel van drie taken, kan gemakkelijk op internet worden gevonden en helpt je geheugen te trainen en je voor te bereiden op de test. Hoewel het minder duidelijk is of vergelijkbare effecten kunnen worden bereikt met conceptuele tests, kan men zich goed voorbereiden op numerieke taken.

4. Leg je smartphone buiten bereik

Een verrassend eenvoudige maar effectieve tip: de smartphone moet volledig uit het zicht zijn tijdens cognitieve prestatietests. Volgens een onderzoek uit 2017 verslechtert alleen al de aanwezigheid van de mobiele telefoon de prestaties. Zelfs als je het niet gebruikt, leidt de verleiding om het te pakken onbewust af en vermindert het de beschikbare cognitieve capaciteit. Om deze afleiding te voorkomen, wordt aanbevolen om de smartphone vóór de test in een andere kamer te leggen.

5. Gebruik het interviewproces in je eigen voordeel

Goede HR-managers maken vaak gebruik van de zogenaamde ‘kritieke incidentenmethode’. Ze vragen specifiek naar kritische situaties in de carrière van de kandidaat om zo licht te werpen op gedrag en besluitvormingsprocessen. Het lijkt misschien alsof er maar één onderwerp aan bod komt, maar veel punten worden voor de diagnosticus verduidelijkt, als een checklist. Daarom moet je terugvallen op voorbereide successen, die idealiter verband houden met leiderschapskwaliteiten en sociale vaardigheden. De beste manier om te antwoorden is als volgt:



Wat was de situatie?

Wat is er gedaan?

Wat was het meetbare resultaat voor het bedrijf?

Door deze heldere presentatie kan de kandidaat voorkomen dat de HR-manager op een onaangename manier diepgaandere vragen stelt.

6. Houd antwoorden op klassieke vragen bij de hand

Kandidaten moeten zich specifiek voorbereiden op veelgestelde vragen die waarschijnlijk tijdens het sollicitatiegesprek naar voren zullen komen. Deze omvatten bijvoorbeeld:



Kritisch werknemersgesprek: Hoe zou jij omgaan met een slecht presterende medewerker?

Ideale visie op de werkomgeving: Welke eigenschappen zijn cruciaal voor je eigen motivatie?

Circulaire vragen: Wat zouden medewerkers of leidinggevenden zeggen over bepaalde onderwerpen?

Waarden en normen: Welke persoonlijke waarden wil je vertegenwoordigen in je professionele leven?

Kwalificaties vergeleken met collega’s: Waarom ben jij geschikt voor de functie zonder negatief over anderen te spreken?

Motivatie: Wat zijn de redenen om de taak op je te nemen en wat zijn de voordelen voor het bedrijf?

Zelfs als de vragen niet precies op dezelfde manier worden gesteld, zal een grondige voorbereiding je helpen het nadenken te vermijden en je eigen standpunt overtuigend naar voren te brengen. Het gaat niet om het gebruiken van trucjes of om jezelf anders presenteren; Authenticiteit lijdt niet onder voorbereiding. Sterker nog, het kan zijn dat je er later spijt van krijgt dat je niet voorbereid bent. Kandidaten moeten zich ook voorbereiden op de bekende vraag over sterke en zwakke punten en duidelijke antwoorden gereed hebben.

7. Blijf kalm en stel gerichte vragen om zelfreflecterend over te komen

Tijdens kritische feedback moeten sollicitanten kalm blijven en niet onmiddellijk onderbreken of tegenspreken. Het aangaan van een discussie laat vaak een negatieve indruk achter en kan de indruk wekken van slecht inzicht of gebrek aan zelfreflectie.



Om zelfreflecterend over te komen, moet je de persoon met wie je spreekt, laten uitpraten en aan het einde specifieke vragen stellen, zoals: ‘Voor de duidelijkheid: hoe bent u tot deze conclusie gekomen?’ Hierdoor is de diagnosticus in staat zijn redenering toe te lichten en tegelijkertijd zijn eigen perspectief toe te lichten door vragen te stellen. Dit toont niet alleen het vermogen tot reflectie, maar maakt het ook mogelijk om eventuele misverstanden op te helderen en HR-managers de kans te geven hun oordelen te heroverwegen. Deze techniek bevordert een constructieve dialoog en kan helpen nieuwe inzichten te verwerven in het feedbackproces.