Sugababes terug naar Paradiso in oorspronkelijke bezetting

Laatst geüpdatet op mei 22, 2023 by Redactie

De Engelse popgroep Sugababes geeft op 19 en 20 september 2023 twee concerten met voltallige liveband in de Grote Zaal van Paradiso. De kaartverkoop start vrijdag 26 mei om 10:00 uur via paradiso.nl.



Het Londense Sugababes ontstond in 1998 uit zangeressen Siobhán Donaghy, Mutya Buena en Keisha Buchanan en brak twee jaar later door met debuutsingle ‘Overload’. Sugababes staat bekend om hun herkenbare, originele r&b en popgeluid vol vocale harmonieën. De driekoppige groep scoorde door de jaren heen enorme hits met nummers als ‘Freak like Me’, ‘Round Round’ en ‘Push the Button’ en wordt gezien als een van de meest succesvolle vocale popgroepen uit de Engelse muziekgeschiedenis. In 2004 gaf Sugababes voor het eerst een concert in Paradiso.



In de loop der jaren onderging Sugababes verschillende bezettingswisselingen. Sinds 2011 bestaat Sugababes echter weer uit Siobhán, Mutya en Keisha en geeft het drietal samen met een voltallige liveband twee concerten in de Grote Zaal in september 2023, negentien jaar na hun laatste concert in Paradiso.

Sugababes

Dinsdag 19 en woensdag 20 september 2023

Paradiso Amsterdam (Grote Zaal)

Deuren open: 19:00 uur

Aanvang: 20:30 uur



Tickets zijn verkrijgbaar voor €50,- (inclusief servicekosten, exclusief Paradiso lidmaatschap). Kijk voor meer informatie over het programma op de website van Paradiso.