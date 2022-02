Suriname: tussen koloniale herenhuizen en hangmatten

Suriname staat steeds vaker op de bucketlist als vakantiebestemming. Het Zuid-Amerikaanse land heeft veel te bieden, vooral voor reizigers die op zoek zijn naar ongerepte natuur en unieke ervaringen. Suriname is een van de groenste landen ter wereld, ongeveer 80 procent van het gebied is bedekt met jungle. Diep in de jungle leven Indianen- en Marronstammen met hun eeuwenoude tradities. Om de oerbossen en hun bewoners te behouden, hebben de verantwoordelijken verschillende beschermde gebieden aangewezen, waaronder het UNESCO Werelderfgoed Centraal Suriname Natuurreservaat. Met ongeveer tien procent van het landoppervlak omvat dit een van ’s werelds grootste tropische regenwouden. De hoofdstad Paramaribo vormt het contrast met de bosstilte. Door de eeuwen heen hebben mensen van alle achtergronden zich hier gevestigd – van de indianen tot de Britse, Franse en Nederlandse kolonisatoren tot Afrikaanse slaven en immigranten uit China, India en Brazilië. De accommodatie van het land is net zo gevarieerd als de cultuur.

Hoofdstad Paramaribo

Het startpunt voor de meeste reizigers is Paramaribo. De hoofdstad van Suriname met zijn historische houten architectuur inspireert niet alleen cultuurliefhebbers, maar biedt ook een breed scala aan entertainment met theaters en nachtclubs. Bezoekers kunnen koloniale flair van dichtbij ervaren, niet alleen bij een bezoek aan de oude stad, die op de werelderfgoedlijst staat, maar ook in charmante pensions en luxe hotels zoals Hotel Torarica. Daar werd een historisch herenhuis als lobby geïntegreerd in het bijbehorende ecoresort. In de voormalige woonkamer bevindt zich nu de Toucan Bar waar je heerlijk kunt drinken en eten. Het is goedkoper om te overnachten in het Guesthouse Albergo Alberga. Terwijl de architectuur van het huis uit de tweede helft van de 19e eeuw nog steeds getuigt van de welvaart van de voormalige eigenaar – een rijke koopman – is de inrichting eenvoudig maar comfortabel. Vanuit beide accommodaties kun je snel de attracties, winkels en uitgaansgelegenheden van Paramaribo bereiken.

Blijf bij de koffie- en suikerbaronnen

Ook buiten Paramaribo kun je in stijl vertoeven. Ten noorden, op de oostelijke oever van de Surinamerivier ligt de plantage Frederiksdorp. Aan het begin van het nieuwe millennium werd een klein hotelcomplex gebouwd in de gebouwen uit het koloniale tijdperk waar vroeger koffieplanten werden verbouwd en bonen werden gedroogd. Naast het grote herenhuis met vier ruime slaapkamers voor groepen met een gedeelde douche/toilet, woonkamer en balkon, biedt het gastenverblijf zes appartementen. Deze zijn elk voorzien van een aparte woon- en slaapkamer, een extra slaapzolder, douche/toilet, koelkast, tv en balkon. In de weelderige groene tuin kun je ontspannen. Een bezoek aan het nabijgelegen dorp biedt een afwisseling van het groen. Daarnaast is de plantage een goed startpunt voor boottochten over de rivier. De meest spectaculaire zijn de dolfijnen spotten in de schemering. Dan zie je de zeldzame roze rivierdolfijnen in kleine groepjes door het water ploegen.

Eveneens aan de rivieroever ten zuiden van de hoofdstad ligt het eco-resort Bergendal op de plaats van een voormalige suikerplantage. Hier verblijf je in kleine bungalows die zijn uitgerust met alles wat zelfs de meest veeleisende reiziger tevreden stelt. Het restaurant van het hotel met uitzicht op de rivier biedt smakelijke, internationale gerechten met een lokale twist. In het uitgestrekte gebied zijn veel inheemse dieren te zien. Sportievelingen kunnen in het bijbehorende activiteitencentrum profiteren van diverse aanbiedingen. De Surinamerivier nodigt uit tot kajaktochten of boottochten. Meer avontuurlijke gasten kunnen ziplinen over de rivier, van boom naar boom slingeren zoals Tarzan aan een touwsysteem, of wandelen door het regenwoud. Er worden ook verschillende excursies in de omgeving aangeboden, onder meer naar de sporen van koloniaal erfgoed, naar Brownsberg of Brokopondo Reservoir met zijn spookbos van dode bomen.

Boomskeletten in het Blommesteinmeer

De bijzondere sfeer proef je het beste in een van de verschillende resorts die midden in het Brokopondomeer liggen – ook wel het Blommesteinmeer genoemd naar de ingenieur die de werkzaamheden uitvoerde. Zelfs het bereiken van de eilanden is een klein avontuur. Toen het enorme stuwmeer, een van de grootste ter wereld, in de jaren zestig werd aangelegd, werden de bomen niet gekapt en steken hun toppen nu boven het wateroppervlak uit. De kale boomtoppen vereisen veel vaardigheid bij het navigeren door de boten. Een paar jaar geleden werd het potentieel van tropisch hout erkend en werd begonnen met het kappen op een diepte van 35 meter. Ze worden gebruikt in de meubel- en woningbouw. Zo is Matu Island Eco Resort gebouwd van de bomen van het Brokopondo-meer. Naast het hoofdgebouw zijn er twee kleine vakantiehuizen op het eiland, die comfortabeler zijn ingericht dan de eenvoudige kamers van het resort. In de houten architectuur is veel aandacht besteed aan kleine details. Hangmatten en zitjes nodigen uit tot verpozen en ontspannen. Het kleine eiland kan te voet snel worden ontdekt. Kajaktochten naar de onbewoonde naburige eilanden, waarvan de vlakke stranden ook geschikt zijn om te zwemmen, bieden afwisseling.

De Marrons: Afrikaans gevoel in Zuid-Amerika

Reizigers in Suriname ontkomen bijna niet aan het contact met water, want buiten Paramaribo wordt het wegennet dunner en stopt het al snel helemaal richting het zuiden. Dan is het tijd om over te stappen op de boot. Acht grote rivieren doorkruisen het land – ze worden transportroutes om de meeste bestemmingen in het binnenland te bereiken. Nederzettingen van de Marrons, afstammelingen van ontsnapte slaven, zijn vooral te vinden langs de bovenloop van de Surinamerivier. Omdat ze tot verschillende stammen behoorden, ontstond tijdens de koloniale periode al een unieke mix van Afrikaanse tradities. Hoewel westerse verworvenheden hun weg naar hun dorpen hebben gevonden, worden de hutten nog steeds op de traditionele manier gebouwd. Ook wordt er ambachtelijk gecultiveerd en wordt nog steeds Casave brood gebakken op een open vuur.

Reizigers verblijven in kleine lodges – van hoge standaard tot kampeerachtige accommodatie met hangmatten – die ook in hun ontwerp zijn gebaseerd op Afrikaanse constructie. Een van de best uitgeruste is de Danpaati River Lodge. De eenvoudige maar liefdevol ingerichte huisjes hebben een eigen badkamer en kleine veranda’s met hangmatten. Voor een goed begin van de dag wordt er ’s ochtends vroeg koffie of thee op de veranda gezet zodat je met uitzicht op de rivier kunt genieten van het eerste kopje. Dit nodigt ook uit tot een aantal activiteiten. De stroming vormt een soort natuurlijke draaikolk waarin je kunt ontspannen. Er is ook een eigen wellnesscentrum waar je een massage kunt krijgen of kunt genieten van behandelingen met lokale ingrediënten. Excursies in het omliggende regenwoud zijn ook mogelijk.

Inheems Suriname: inheemse cultuur en zeeschildpadden

Naast klassieke jungle-expedities naar jaguars, tapirs, gordeldieren, brulapen en talloze exotische vogels, bieden touroperators ook bezoeken aan de inheemse stammen van Suriname aan, die toeristen inzicht geven in hun tradities. De indianen zoals het Trio en de Wayanas leven afgezonderd in het ontoegankelijke grensgebied met Brazilië. Om dit deel van het land te bereiken kun je vanaf de twee regionale luchthavens in Paramaribo met kleine propellervliegtuigen opstijgen naar verschillende landingsbanen in het zuiden van Suriname. Tijdens de ongeveer twee uur durende vlucht strekt zich een groen bladerdak uit, bijna alleen onderbroken door de rivieren. Op je bestemming ga je te voet of per boot verder door het regenwoud, onder begeleiding van deskundige gidsen. Slapen is in eenvoudige kampen in hangmatten met klamboes. Het menu wordt aangevuld met vers gevangen vis en alles wat de jungle te bieden heeft.

Ook zonder vlucht, maar over de weg en over de rivier kun je een indruk krijgen van de Surinaamse Indische cultuur. In het uiterste noordoosten van het land verwelkomt het dorp Galibi bezoekers in Myrysji Lodge. Het zeer eenvoudige hostel is het startpunt voor wandelingen door de Indianen-gemeenschap. De bevolking geeft inzicht in hun gebruiken en manier van leven met brood bakken, vis drogen, knutselen en zang- en dansvoorstellingen. De plaats heeft ook een klein museum. Een bijzondere attractie voor natuurliefhebbers zijn de broedplaatsen voor zeeschildpadden bij de monding van de Marowijne-rivier in de Atlantische Oceaan. Tussen februari en juli zijn de zachtaardige reptielen te zien in het natuurreservaat.

Heerlijk Surinaams eten

In Nederland is de Surinaamse keuken al goed ingeburgerd. Vooral roti, saoto soep, bami, nasi en bruine bonen met rijst zijn hier bekend. Als je op vakantie in Suriname bent kun je de authentieke smaak van Suriname ervaren samen met een internationale keuken. Je kunt terecht bij lokale restaurants met hun Javaanse, Indiase, Afrikaans Surinaamse (Creools & Marron), Chinese en Joodse invloeden. Maar je kunt ook op een culinaire fusionreis. Pasta vermengt zich met lokale kruiden en hamburgers met kerrie smaken in creatieve restaurants.