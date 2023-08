Sushi & Asian Streetfood festival JOY brengt bezoek aan Utrecht

Liefhebbers van Sushi, Asian Streetfood en karaoke kunnen zich in september weer naar hartenlust tegoed doen bij Streetfood festival JOY. Tientallen foodtrucks serveren drie dagen lang een gevarieerd aanbod van de lekkerste Aziatische Streetfood gerechten in het rijkgedecoreerde Griftpark. Festival JOY is gratis toegankelijk en geschikt voor jong en oud.



Sushi & Asian Streetfood Festival JOY tovert nog komende zomer het Utrechtse Griftpark om tot een bruisend openluchtrestaurant met Asian touch. Bij de kaitensushi – sushi op de lopende band – kunnen bezoekers hun chopstickkunsten vertonen. De foodtrucks serveren smaakvol Asian Streetfood waaronder Yakitori, Bao Buns, Okonomiyaki en Japanse poffertjes. Vergezel deze smaakexplosies met een verfrissend drankje, koud biertje, goed glas wijn of een exotische creatie uit de cocktailbar en waan je even in het Verre Oosten. Het speelse decor met een bonte verzameling aan vrolijke lampionnen en Japanse parapluutjes versterkt de bruisende sfeer.



Bezoekers kunnen tijdens een karaoke-sessie hun zangkwaliteiten ten gehore brengen, lekker relaxen bij een heerlijke ontspanningsmassage, genieten van het entertainment in het park én van de lekkere klanken van de DJ.



Sushi & Asian Streetfood Festival JOY is gratis toegankelijk voor iedereen. Bij bestelling van het eerste drankje betaal je eenmalig € 2,95 voor jouw festivalglas. Door deze bijdrage worden tienduizenden plastic bekers bespaard & draag je bij aan een schoon stadspark. Er geldt een ‘pin-only’ beleid op het terrein.

Voor meer informatie: www.festival-joy.nl



Foto-credits: Peter Lodder fotografie