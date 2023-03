Sushi en wijn – de ideale combinatie voor je maaltijd

Sushi en wijn zijn beide voortreffelijke smaken die samen een unieke smaakervaring creëren. In dit artikel wordt uitgelegd hoe je sushi en wijn combineert en welke soorten wijn het beste zijn.

Combineer de smaken van sushi en wijn

Sushi is een Japans gerecht dat bestaat uit kleine stukjes gezuurde rijst, vis, zeevruchten en groenten. Er zijn verschillende soorten sushi, elk met een unieke smaak. De smaken van sushi variëren van een lichte zoetheid en zoutheid tot een duidelijke visnoot. Op het eerste gezicht lijkt het niet eenvoudig om de smaken van sushi en wijn met elkaar te verzoenen, maar schijn bedriegt, zoals we zullen zien.



Wijn is een opwindende en veelzijdige drank met een veelheid aan aroma’s en smaken. Afhankelijk van de variëteit kan de wijn een mooie fruittoets, een kruidig ​​aroma of een lichte zuurgraad hebben. Het is meer dan gepast om beide smaken te combineren.

Wijn aroma’s

Wijn heeft een verscheidenheid aan smaken die geschikt zijn om te combineren met sushi. Smaken variëren van fruitig en zoet tot kruidig ​​en aards. Fruitige wijnen als Riesling en Sauvignon Blanc passen goed bij de lichtere sushi-smaken. Pittige wijnen zoals Cabernet Sauvignon, Merlot en Shiraz daarentegen passen goed bij de visachtige smaken van sushi. Maar ook op vat gerijpte en dus “zwaardere” witte wijnen vullen de sushi-smaak uitstekend aan.

Hoe kies ik de juiste wijn voor mijn sushi?

Raadpleeg een sommelier!

Als je niet zeker weet welke wijn het beste bij jouw sushi past, raadpleeg dan een sommelier. Een sommelier is een expert op het gebied van wijn en kan helpen bij het vinden van de perfecte wijn die bij het gerecht past. Ook kan hij je helpen bij het kiezen van de juiste wijnen voor verschillende soorten sushi.

Houd je aan de basisregels!

Er zijn een paar basisregels die moeten worden gevolgd bij het kiezen van de juiste wijn voor je sushi. De eerste regel is om wijn te kiezen op basis van vochtigheid. Sushi is een zeer vochtig gerecht dat vrij droge wijnen vereist. Droge wijnen als Sauvignon Blanc, Chardonnay en Pinot Grigio zijn dan ook aan te raden bij de keuze.



De tweede regel is dat je de smaken van sushi en wijn moet combineren. De fruitige smaken van sushi gaan goed samen met fruitige wijnen, terwijl de pittige smaken van sushi het beste samengaan met pittige wijnen.

Combineer fruit- en zoutsmaken met sushi en wijn

Een goede manier om sushi en wijn te combineren is door fruit en zoute smaken te combineren. Fruitige sushi smaken moeten worden gecombineerd met fruitige wijnen, terwijl zoute sushi smaken het beste kunnen worden gecombineerd met pittige wijnen. Fruitige sushi smaken zoals avocado en zalm passen bijvoorbeeld het beste bij fruitige wijnen zoals Riesling, Chardonnay en Sauvignon Blanc. Pittige sushi-smaken zoals inktvis en tonijn passen het beste bij smaakvolle wijnen zoals Merlot, Cabernet Sauvignon en Shiraz.

Kies sushi en wijn op basis van luchtvochtigheid

Omdat sushi een erg vochtig gerecht is, kies je voor wijn op basis van vocht. Droge wijnen zoals Sauvignon Blanc, Chardonnay en Pinot Grigio zijn de beste opties omdat ze het vochtgehalte in evenwicht houden. Deze wijnen helpen ook om de smaken van vis en groenten naar voren te brengen.



Witte wijnen zijn een goede keuze bij het combineren van wijn en sushi. Enkele van de beste witte wijnen voor sushi zijn Riesling en Sauvignon Blanc. Deze wijnen helpen de smaken van sushi naar voren te brengen en zorgen voor een uitgebalanceerde smaakbeleving.



Maar er zijn ook rode wijnen die goed harmoniëren met typische sushi-aroma’s. Enkele van de beste rode wijnen voor sushi zijn Merlot, Cabernet Sauvignon en Shiraz. Deze wijnen helpen de smaken van vis en groenten naar boven te halen en zorgen voor een uitgebalanceerde smaakbeleving.

Waarom je sushi en wijn zeker moet combineren

Enerzijds versterken wijnen de smaakbeleving enorm, anderzijds zorgt de combinatie van wijn en sushi voor een ware explosie van nieuwe smaakervaringen die je misschien nog niet eerder hebt ervaren. Alleen de combinatie van deze twee smaken zorgt voor een ongelooflijk succesvolle smaakervaring die ongeëvenaard is.

Sushi en wijn – een voor uitzicht

Vooral witte wijn in verschillende kenmerken, productie en opslag kan dienen als een ideale aanvulling op deze delicatessen uit het Verre Oosten. Wel moet je oppassen welke wijn je combineert met welk sushi aroma.