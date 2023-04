‘Swouple’: de nieuwste dating term die je moet kennen!

Laatst geüpdatet op april 25, 2023 by Redactie

Fervent datingapp-gebruikers kennen het scenario: je hebt een leuke partner gevonden via een datingapp en krijgt nu constant de vraag hoe jullie elkaar hebben ontmoet. Eh, ‘we-hebben-elkaar-ontmoet-op-een-datingapp’ bekt niet heel erg lekker, maar een pakkend woord hebben we er eigenlijk ook niet voor. Datingapp Fruitz herkende dit en brengt de oplossing met de passende term: swouple!



Swouple is een samenvoeging van de Engelse woorden ‘swiping’ en ‘couple’. Het woord definieert ‘koppels die elkaar via een datingapp hebben ontmoet’. Datingapps hebben uiteindelijk één doel: jou helpen aan een partner die goed bij je past. Onderzoek uit 2019¹ toonde aan dat bijna de helft van alle Nederlandse jongvolwassenen de liefde online zoekt en de verwachting is dat dit aantal alleen maar toeneemt. Het is dan ook geen gekke conclusie dat Nederland inmiddels aardig wat swouples rijk is.

Love at first swipe

Wanneer koppels hun match in elkaar hebben gevonden en het official maken op social media of bij familie en vrienden, volgt er vaak maar één vraag: ‘Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?’. Sommigen voelen zich toch in verlegenheid gebracht door deze vraag of verzinnen zelfs een heel ander ontmoetingsverhaal om de vraag te ontwijken. Het klinkt misschien niet heel romantisch als je toe moet geven dat jullie elkaar op een datingapp hebben ontmoet. Het is helemaal niet nodig om je hiervoor te schamen, zegt Fruitz.

Moderne liefde

De datingapp vindt het stigma rondom koppels die elkaar online hebben ontmoet ouderwets en achterhaald in de huidige digitale tijden. In een wereld waarbij iedereen met elkaar in verbinding staat en de smartphone bijna met de hand is vergroeid, is het niet meer dan logisch dat ook de zoektocht naar de ideale partner zich ook online afspeelt. Nu is er dus een handige datingterm die kort maar krachtig uitlegt hoe jullie romance is begonnen. ‘Wij zijn een happy swouple’, dat klinkt best leuk, toch?

Daten met pit

Fruitz onderscheidt zich van concurrenten door middel van speelse elementen en een vleugje humor. Zo worden er fruitsoorten ingezet die reflecteren naar welke vorm van daten je wil ontdekken, of je nu zoekt naar iets serieus of een casual relatie. Daarnaast focust de app zich op diversiteit en inclusie, en wil het ouderwetse gedachten rondom online dating aan de kaak stellen. Met swouple als toevoeging aan het dating jargon hoopt de app relaties die ontstaan door middel van online dating te normaliseren en koppels te laten weten dat hun liefdesverhaal echt iets is om trots op te zijn.