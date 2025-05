Taco Friday waait over naar Nederland: iedereen aan de taco’s op vrijdag!

Laatst geüpdatet op mei 2, 2025 by Redactie

Taco’s op vrijdag! In veel landen al vaste prik, in Nederland heeft het kleurrijke gerecht nog aan terrein te winnen. Het vrijdagmenu bestaat hier vooralsnog uit grofweg twee P’s: patat en pizza. Dat kan beter en ook een stuk feestelijker, vindt Santa Maria. De expert van de Tex Mex keuken start daarom de vrolijke campagne: Friday Vibes? Let’s Taco! met als doel Taco Friday ook hier als vrijdagfavoriet op de kaart te zetten.



Het gerecht komt van oorsprong uit Latijns-Amerika, maar in bijvoorbeeld Scandinavische landen is Taco Friday een breed gedragen fenomeen. Waar Nederlanders de start van het weekend vieren met een makkelijke patatdag of pizza night, staan daar de kleurrijke schaaltjes uit de Tex Mex keuken op tafel. Lisanne Wisman, Senior Brand Manager Santa Maria bij Paulig: “Op vrijdagavond is de overweging vaak: een makkelijke maaltijd. Wij voegen daar gezelligheid aan toe! Want die friday vibes en het goede gevoel van een vrij weekend voor je, verdient een feestelijke en lekkere maaltijd om samen van te genieten.”

Feestelijke maaltijd voor iedereen

De Tex Mex keuken heeft alles in zich om het weekend goed te beginnen. Ideaal voor mensen die geen zin hebben om te koken maar die het wél gezellig vinden om samen aan te schuiven voor een lekkere maaltijd. De variatie is eindeloos, je zet het makkelijk op tafel voor een grotere groep en iedereen eet mee, ongeacht het gezelschap. Met een range aan Tex Mex kruiden, tortilla’s, salsa’s en toppings heeft Santa Maria alles in huis voor de lekkerste Tex Mex taco’s voor iedereen.

Friday Vibes? Let’s Taco!

Santa Maria trekt in Nederland de ‘taco friday’ kar door zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met de goede smaak en leuke sfeer die hoort bij het eten van taco’s om het weekend in te luiden.

Daarnaast roept Santa Maria via social media heel Nederland op om mee te doen aan een unieke Taco Friday-actie. Consumenten kunnen hun woonplaats doorgeven en maken zo kans op een bijzonder diner aan huis. De hoofdprijs is een compleet verzorgd Taco Friday-diner thuis. In de woonplaats van de winnaar wordt Taco Friday bovendien groots gevierd: Santa Maria stuurt Taco delivery-scooters op pad om DIY Taco Friday-kits bij buurtgenoten thuis te bezorgen. Op deze manier stimuleert Santa Maria heel Nederland om op vrijdag mee te doen met Taco Friday!