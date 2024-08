Tamara en Maria helpen BN’ers die wel wat therapie kunnen gebruiken

Laatst geüpdatet op augustus 14, 2024 by Redactie

Wat gebeurt er als je zes BN’ers en spiritueel reisleiders Tamara Elbaz en Maria Tailor in een villa op Ibiza stopt? Dan weet je zeker dat er therapie nodig is… En dat is precies wat de twee Housewives voor ogen hebben. Een week lang staat het leven in het teken van persoonlijke groei en heling, waarbij deze groep met behulp van experts hun eigen grenzen en de grenzen van de spiritualiteit tegenkomen. Van tantra- tot danstherapie en van alpaca’s tot klankschalen, alles komt voorbij in De Videoland Original ‘Tamara & Maria’s Therapy Trip’. De serie is vanaf 25 september wekelijks te streamen bij Videoland.

In ‘Tamara’s en Maria’s Therapy Trip’, gaan Maria en Tamara samen met 6 BN-ers op zoek naar zichzelf op het eiland van de vrije geesten en paradijsvogels: Ibiza. Iedere dag volgen ze een spraakmakende therapie, die veel losmaakt. Met een lach, een traan, een gezonde dosis zelfspot maar bovenal humor, leren we Maria, Tamara én hun gasten kennen op een manier die we nog niet eerder van hen hebben gezien.



Tamara en Maria over hun nieuwe programma: “Zelf een format maken was onze droom en die is uitgekomen. We liepen al lang met het idee hoe cool het zou zijn als we met bekende Nederlanders op beeld in therapie zouden gaan. Want als er één groep wat ons betreft in therapie moet, dan zijn dat wel celebrities. Het wordt een programma met een lach en een traan, waarbij we hopen dat onze gasten er ook echt wat aan zullen hebben en zullen groeien.”

BN’ers

De zes BN’ers die de therapieën ondergaan zijn Boer Ayoub (Special Forces VIPS), Jaimie Vaes (Jaimie: In The Vaes Lane), Farja Farvardin (RTL Boulevard), Walter Spangenberg (B&B Vol Liefde), Diva Brons (Echte Meisjes in de Jungle) en Jacomien Zoer (Urk).



De zesdelige Videoland Original ‘Tamara & Maria’s Therapy Trip’ is ontwikkeld door Concept Street, in samenwerking met Tamara & Maria en is vanaf 25 september wekelijks te streamen bij Videoland.



© Tom Cornelissen