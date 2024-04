Tandoori Masala: Het Indiase kruidenmengsel

Veel mensen associëren de Indiase keuken met kruidigheid. In het noorden van India is het eten minder pittig dan in het zuiden. Het populaire kruidenmengsel “Tandoori Masala” geeft gerechten een milde tot fruitig-kruidige toets.

Tandoori

“Tandoori” gerechten worden traditioneel op houtskool bereid en hebben daardoor een rokerige smaak. Het woord “Tandoori” gaat terug naar “Tandur” voor een Indiase koepeloven, terwijl “Masala” eenvoudigweg kruiden betekent. Het aromatische mengsel doet denken aan de klassieke Indiase specerij “Garam Masala”, maar er zijn subtiele verschillen. “Garam Masala” wordt vooral gebruikt om soepen en stoofschotels op smaak te brengen, terwijl “Tandoori Masala” vooral bekend staat als marinade. De gebruikte kruiden zijn vergelijkbaar – zoals chili, zwarte peper, kardemom, korianderzaad, komijn, gember, nootmuskaat, kaneel en kruidnagel. Chili- en paprikapoeder geven “Tandoori” een rode kleur, terwijl “Garam Masala” een bruinachtige tot geelachtige kleur heeft.

Gebruik Tandoori Masala

“Tandoori Masala” kan op vele manieren in de keuken worden gebruikt. Het wordt vaak gemengd met natuurlijke yoghurt en gebruikt als marinade voor vlees en vis. Hier is vooral de “tandoorikip” erg bekend. In de Indiase keuken worden ook veel vegetarische gerechten bereid met het kruidenmengsel. Een tandoorisaus smaakt heerlijk als dip voor aardappelen en naanbrood of als marinade voor groenten en Indiase roomkaas (“paneer”) van de grill. Bij groenteroerbakgerechten en curries wordt het kruidenmengsel pas aan het einde van het kookproces toegevoegd, zodat er geen bittere tonen ontstaan.

Verkrijgbaarheid

“Tandoori Masala” is verkrijgbaar als kant-en-klare kruidenmix in poedervorm of als pasta in goed gesorteerde supermarkten of Aziatische winkels. Maar zelfgemaakt smaakt het bijzonder fris en aromatisch. Er bestaat geen origineel recept, maar eerder talloze variaties, afhankelijk van de regio en de familietraditie. De bereiding is niet moeilijk: rooster het komijn- en korianderzaad, de peperkorrels en de gedroogde chilipepers kort in een pan zonder olie tot er een aangename geur ontstaat. Laat afkoelen en maal fijn in een vijzel. Meng met gemberpoeder, kurkuma, zoete paprika, knoflookkorrels en een beetje zout en giet het in een klein potje met schroefdop. Op een koele, droge plaats bewaard, blijven de aroma’s ongeveer drie maanden hangen.