Recept: tartaar van Kabeljauw

Laatst geüpdatet op maart 26, 2025 by Redactie

De tartaar van kabeljauw is een elegant voorgerecht. Delicate vis gecombineerd met verfrissend citroensap en olijfolie creëert een harmonieuze marinade die het natuurlijke aroma naar boven haalt. Olijven en verse tijm zorgen voor extra intensiteit, en citroenschil zorgt voor luchtigheid. Dit is een snel te bereiden gerecht dat niet alleen zal verrassen met zijn smaak, maar ook met de samenstelling van klassieke ingrediënten in een nieuwe editie.

Ingrediënten:

300 g verse kabeljauwfilets,

1 middelgrote citroen (sap + schil),

2 eetlepels extra vierge olijfolie,

2 eetlepels witte wijn (optioneel, voor de marinade),

1 theelepel honing,

6 olijven (bijv. kalamata),

1-2 takjes verse tijm,

1 kleine rode ui,

Verse dille of peterselie,

Zout, peper.

Bereidingswijze:

Begin met het in kleine blokjes snijden van de kabeljauw. Gebruik een scherp mes om kwetsbaar vlees nauwkeurig te snijden zonder de structuur te beschadigen. Meng in een kom het citroensap en de citroenschil, olijfolie, witte wijn en honing. Leg de stukken vis in de marinade, meng alles goed en zet het 20-30 minuten in de koelkast, zodat de smaken goed kunnen intrekken. Snijd ondertussen de olijven in plakjes en hak de verse tijm en de ui fijn. Giet het overtollige zout uit de pekel, voeg de olijven, tijm en ui toe en meng opnieuw. Serveer de tartaar met peterselie of dille.