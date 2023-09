Taylor Swift met The Eras Tour te zien bij Pathé

Laatst geüpdatet op september 26, 2023 by Redactie

Alle Swifties opgelet, de enorme hype in de Amerikaanse bioscopen komt nu ook naar Nederland! De concertregistratie van Taylor Swift The Eras Tour is vanaf vrijdag 13 oktober vier weken lang te zien op het grote doek bij Pathé. Op de premièredag wordt Pathé Arena volledig omgetoverd tot Taylor Swift-theater: de show is op vrijdag 13 oktober in alle zalen in Pathé Arena (m.u.v. 4DX) te zien. De concertregistratie is exclusief bij Pathé te ervaren op het grootste scherm van IMAX en met beste geluid. De voorverkoop start nu op www.pathe.nl/taylorswift.

Hype in VS

De aankondiging van Taylor Swift The Eras Tour in de bioscoop zorgde begin deze maand voor een enorme hype in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ook daar is de show vanaf 13 oktober te beleven in de bioscoop. De voorverkoop ging meteen door het dak. Nog nooit eerder werden in de VS in de voorverkoop op één dag zoveel bioscooptickets verkocht van één voorstelling (het oude record was Avengers: Endgame in 2019). De zangeres noemde op Instagram de tour de meest betekenisvolle ervaring van haar leven en ze is dolblij met de aankondiging van de concertfilm.

Primeur van Taylor Swift The Eras Tour in Nederland

De concertregistratie in de bioscopen is de Nederlandse primeur van deze nu al legendarische tour, die pas op 4, 5 en 6 juli 2024 live te zien is in de Johan Cruyff Arena. De shows waren binnen no time uitverkocht en veel fans visten achter het net. De iconische tour is vier weken lang van donderdag tot en met zondag (2 november) te zien bij Pathé, ook in de herfstvakantie.



Doron Kurz, Commercieel Directeur Pathé: “Sinds de aankondiging van The Eras Tour in de Amerikaanse bioscopen, vragen fans van Taylor Swift ons dagelijks via onze socials en in de theaters of wij ook deze show gaan vertonen. We zijn heel blij dat we hen en andere film- en muziekliefhebbers nu kunnen verblijden met deze bijzondere show in onze bioscopen. Taylor Swift is één van de populairste wereldwijde popsterren van dit moment, en wat is er nou leuker om als fan of muziekliefhebber samen met andere fans te genieten van deze show op het grote doek?”

Synopsis

Taylor Swift The Eras Tour is geregisseerd door Sam Wrench. Wrench werkte eerder aan concertfilms van onder meer Billie Eilish, Lizzo en BTS. De film is opgenomen tijdens Taylor Swifts eerste drie shows in het SoFi Stadium in Los Angeles.



De tickets zijn te koop voor €19,89 – het geboortejaar van Taylor Swift – en de kindertickets voor €13,13 (exclusief eventuele toeslag op Atmos) – het lievelingsgetal van de Amerikaanse singer-songwriter. Tickets zijn vanaf nu te koop op www.pathe.nl/taylorswift.