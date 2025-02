Te vroeg aan de schnaps tijdens de après-ski? 1 op de 4 Nederlandse wintersporters is wel eens dronken de piste afgedaald

Laatst geüpdatet op februari 12, 2025 by Redactie

Een deel van de Nederlanders gaat dit jaar op wintersport (28%), en het leukste onderdeel daarvan is natuurlijk de après-ski! Althans, dat is wat bijna een derde van de wintersporters zegt in een onderzoek van verzekeraar Allianz Direct. Het beeld van een Aperol Spritz in de zon met besneeuwde bergen om je heen is inderdaad aanlokkelijk, maar veel wintersporters gaan toch niet zo verantwoordelijk met alcohol om als ze daarna nog op de lange latten naar beneden moeten.



Meer dan één op de vier (29%) Nederlandse wintersporters vindt dat het gewoon moet kunnen om een paar biertjes te drinken en daarna naar beneden te skiën. Toch gaan sommigen verder dan een paar biertjes. Bijna een kwart (23%) zegt namelijk wel eens dronken naar beneden te zijn geskied. Dat kan leiden tot gevaarlijke situaties: 17 procent van de Nederlandse wintersporters is zelfs wel eens gevallen toen zij dronken naar beneden gingen skiën of snowboarden.



Dit gedrag wekt wel de irritatie van veel nuchtere skiërs: 54 procent vindt dat alcoholgebruik op de piste moet worden verboden, en 55 procent zou willen dat er fikse boetes voor worden uitgedeeld. Het merendeel van de Nederlandse wintersporters (63%) zegt trouwens überhaupt geen alcohol te drinken wanneer zij gaan skiën.



Allianz Direct vroeg Nederlandse wintersporters ook over de veiligheid en voorbereiding op de wintersport, en hieruit blijkt dat niet iedereen veiligheid als hoogste prioriteit heeft. Slechts 69 procent zegt bijvoorbeeld een helm te dragen tijdens het skiën, 53 procent kent en volgt de FIS-regels voor veilig skiën en snowboarden, en minder dan de helft (46%) is bekend met de noodprocedures en weet hoe ze hulp moeten inroepen op de piste. Een groot deel (79%) checkt van tevoren of ze zijn verzekerd tegen wintersportongevallen, maar de overige 21 procent lijkt dit niet nodig te vinden of te vergeten.



Ron Adams, Head of Marketing & Sales bij Allianz Direct: “Eén alcoholisch drankje tijdens de wintersport is niet verboden, maar voor je eigen veiligheid en die van je medewintersporters is het wel belangrijk om de pisteregels opgesteld door de internationale skifederatie (FIS) goed na te volgen, die gelden in elk Alpenland. Hier staan rekening houden met anderen en je snelheid en manier van skiën onder controle houden centraal.”



Adams vervolgt: “Bovendien ben je niet verzekerd wanneer je een ongeluk veroorzaakt op de piste terwijl je dronken bent. Eventuele materiaalschade of medische kosten voor jezelf of iemand die je hebt geraakt moet je dan zelf betalen. Bij ongelukken met gewonden wordt er daarnaast vaak een blaastest afgenomen, als je dan te veel alcohol in je bloed hebt, kun je hiervoor ook nog een boete krijgen. Check vooraf altijd goed of je een reisverzekering met wintersportdekking en een aansprakelijkheidsverzekering hebt om onverwachte kosten te voorkomen.”