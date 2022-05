Tekenen van stress kunnen ons sympathieker maken

Het vertonen van tekenen van stress kan ons sympathieker maken en anderen ertoe aanzetten positiever naar ons te handelen, volgens een nieuwe studie door wetenschappers van de Nottingham Trent University en de University of Portsmouth.

Onderzoekers onderzochten de paradox van stressgedrag, namelijk waarom mensen, net als bij andere primaten, tekenen van stress vertonen – zoals krabben, nagelbijten, friemelen en hun gezicht of haar aanraken – wat aan anderen zou kunnen aantonen dat ze in verzwakte staat. Ze ontdekten dat mensen niet alleen nauwkeurig konden identificeren wanneer iemand gestrest was, maar ook positiever reageerden op de personen die meer tekenen van stress vertoonden.

Als onderdeel van het onderzoek werden de deelnemers gefilmd terwijl ze deelnamen aan een schijnpresentatie en interview die ze op zeer korte termijn moesten voorbereiden. De video’s werden gepresenteerd aan beoordelaars, die werden gevraagd om te beoordelen hoe gestrest zij dachten dat de persoon in de video was.

De deelnemers die aangaven zich meer gestrest te voelen tijdens de taak, werden door de beoordelaars als meer gestrest ervaren. Evenzo werden degenen die meer zelfgestuurd gedrag vertoonden tijdens de taak, zoals krabben en nagelbijten, ook als meer gestrest ervaren. De bevindingen suggereren dat mensen nauwkeurig kunnen detecteren wanneer anderen stress ervaren door hun gedrag – iets dat verrassend genoeg nog moet worden aangetoond met wetenschappelijk bewijs.

De deelnemers die tijdens de taak meer gestrest waren, werden door anderen ook als sympathieker ervaren, wat een idee geeft waarom mensen zijn geëvolueerd om stresssignalen te vertonen.

Dr. Jamie Whitehouse, research fellow aan de NTU’s School of Social Sciences en onderzoeksleider, zei: “We wilden weten welke voordelen er zouden kunnen zijn bij het signaleren van stress aan anderen, om te helpen verklaren waarom stressgedrag bij mensen is geëvolueerd.

“Als het produceren van dit gedrag leidt tot positieve sociale interacties van anderen die willen helpen, in plaats van negatieve sociale interacties van degenen die met je willen concurreren, dan zal dit gedrag waarschijnlijk worden geselecteerd in het evolutionaire proces. We zijn een zeer coöperatieve soort in vergelijking met veel andere dieren, en dit zou de reden kunnen zijn waarom gedragingen die zwakte communiceren, konden evolueren.”

Co-auteur professor Bridget Waller voegde toe: “Als de individuen een empathische reactie opwekken bij de beoordelaars, kunnen ze hierdoor sympathieker overkomen, of het kan zijn dat een eerlijk signaal van zwakte een voorbeeld is van goedaardige intentie en /of de bereidheid om deel te nemen aan een coöperatieve in plaats van competitieve interactie, iets wat een ‘sympathieke’ of geprefereerde eigenschap van een sociale partner zou kunnen zijn. Dit past bij het huidige begrip van expressiviteit, wat erop wijst dat mensen die meer ‘emotioneel expressief zijn’ “zijn meer geliefd bij anderen en hebben meer positieve sociale interacties.”

Co-auteur Dr. Sophie Milward van de Universiteit van Portsmouth besprak de volgende stappen en voegde toe: “Ons team onderzoekt momenteel of jonge kinderen ook deze gevoeligheid voor stresstoestanden vertonen. Door naar de kindertijd te kijken, kunnen we begrijpen hoe moeilijk het is om stress te detecteren, evenals het identificeren van hoe blootstelling aan stress van volwassenen van invloed kan zijn op jonge kinderen.”