Tempeh: eiwitrijk ingrediënt gemaakt van gefermenteerde sojabonen

Tempeh is een relatief onbekend plantaardig vleesalternatief in Nederland. De traditionele specialiteit uit Indonesië heeft een paddenstoelachtig tot licht nootachtig aroma en kan worden gebruikt als toevoeging aan soepen, salades en Aziatische rijstgerechten.

Hoe kun je tempeh gebruiken

Als je het wilt proberen, kun je hem in flinterdunne plakjes snijden, naar wens kruiden en knapperig bakken. Dit smaakt heerlijk op volkorenbrood, als spekvervanger of in een wrap. Voor meer smaak wordt de vleesvervanger vóór het frituren een paar uur of een nacht gemarineerd. Een heerlijke marinade maak je door knoflook en gember te roosteren en te mengen met sojasaus, een beetje ahornsiroop en rijstazijn.



Tempehfrietjes met pindasaus zijn populair in de Indonesische keuken. Hiervoor worden de rechthoekige sojablokken in vingerdikke stukken gesneden, gemarineerd en knapperig gebakken in de oven. Fijn verkruimeld kan tempeh worden gebruikt als vervanger van gehakt – bijvoorbeeld in pastasauzen, pasteitjes, koolrolletjes of chili sin carne. Probeer de in blokjes gesneden tempeh ook eens in wokgerechten of in een vegan bowl.

Hoe wordt het gemaakt?

Tempeh wordt meestal gemaakt van hele sojabonen die worden geschild, gekookt en geënt met een edele schimmel. Vervolgens wordt de bonenmassa tot een blok geperst en gefermenteerd. Hierdoor krijgt het een stevige, pittige structuur en een paddenstoelachtige smaak. Ook andere peulvruchten zoals zwarte bonen of kikkererwten kunnen voor de productie worden gebruikt.



Tempeh is licht verteerbaar en bevat veel positieve ingrediënten zoals waardevolle eiwitten (19 g per 100 g) en veel vezels. Maar het levert ook vitamines zoals vitamine B12, mineralen zoals kalium en calcium en secundaire plantaardige stoffen zoals isoflavonen, die het lichaam beschermen tegen schadelijke zuurstofradicalen.

Waar is tempeh verkrijgbaar?

Tempeh is verkrijgbaar in goed gesorteerde supermarkten en Aziatische winkels, waarbij regionale biologische producten de beste keuze zijn. De plantaardige vleesvervanger wordt doorgaans in stevige, rechthoekige blokken in de koelruimte aangeboden in de varianten ‘naturel’ en ‘gerookt’.