De tentoonstelling 40 jaar Zomercarnaval in Kunsthal Rotterdam markeert het veertigjarig jubileum van een van de grootste en meest uitbundige vieringen in Nederland. Elk jaar sieren ruim 2500 dansers en 25 verschillende carnavalsgroepen het centrum van Rotterdam tijdens de straatparade en worden traditiegetrouw de gekozen Queen en – sinds 2022 – King gepresenteerd. Aan de hand van foto’s, video’s, muziek, posters en extravagante carnavalskostuums neemt de tentoonstelling de bezoeker mee door de geschiedenis van dit culturele evenement. Het archief van Zomercarnaval Rotterdam vormt het uitgangspunt van deze jubileumtentoonstelling, die tot stand komt in samenwerking met Rotterdam Unlimited Zomercarnaval. De tentoonstelling vindt plaats van 13 juli t/m 13 oktober 2024.

Zomercarnaval begon oorspronkelijk als Antilliaans carnaval in Utrecht in 1982. Na twee jaar vond het Zomercarnaval zijn thuis in Rotterdam, waar het zich ontwikkelde tot een multiculturele viering. Vandaag de dag nemen groepen met wel vijfentwintig diverse culturele achtergronden deel aan dit kleurrijke feest dat plaatsvindt in de binnenstad van Rotterdam. De tentoonstelling 40 jaar Zomercarnaval verbindt het verleden met het heden en toont de creativiteit van de community als drijvende kracht achter het evenement.

De vele gezichten van Zomercarnaval

Speciaal voor de tentoonstelling maken regisseur Ashley Röttjers en creatief producent Robbert Doelwijt een multi-channel video-installatie, als ode aan de rijke diversiteit van het carnaval en de stad Rotterdam. Interviews met belangrijke stemmen uit de gemeenschap – van onder andere dansers, muzikanten, kostuummakers en oud-Zomercarnaval Queens – brengen de community achter Zomercarnaval in beeld. Historische afbeeldingen van fotografen Peter Martens en Robert de Hartogh worden afgewisseld met nieuw werk van kunstenaar Tarona (1986), dat in deze tentoonstelling voor het eerst te zien is. Haar op grote doeken afgedrukte foto’s zoomen in op de ontelbare details van de kostuums en tonen het vakmanschap van de kostuummakers. Zo wordt er soms wel een jaar gewerkt aan de kleurrijke, opvallende outfits die vaak refereren aan verschillende elementen uit de natuur. Het hoogtepunt in de tentoonstelling vormen de kostuums – gedragen tijdens voorgaande straatparades – die de bezoeker van dichtbij kan bewonderen.

Friday Night LIVE x Rotterdam Unlimited Zomercarnaval

19 juli 17:00 – 22:00 uur

Elke derde vrijdag van de maand biedt de Kunsthal met Friday Night LIVE een podium aan een Rotterdamse culturele partner om een bruisend avondprogramma te organiseren. Op vrijdag 19 juli heeft Rotterdam Unlimited Zomercarnaval de touwtjes in handen en staat de hele Kunsthal in het teken van Zomercarnaval. Tussen 17:00 en 22:00 uur kan publiek genieten van bites & drinks, muziek & performances en bovenal van een prikkelend en inspirerend programma met een flinke dosis kunst. Tevens vindt deze avond de kick-off plaats van All you can Art, de diepgaande samenwerking tussen Kunsthal Rotterdam en Instituto Buena Bista (IBB) Curaçao. Kijk voor meer informatie op www.kunsthal.nl/live.

Foto: Bas Czerwinski